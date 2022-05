POLOMIO JE DVA REBRA I ZAVRŠIO NA VMA: Pevač otkrio nepoznate detalje o pokojnom Igoru Staroviću: Jednom je IZBEGAO SMRT!

Kolega pokojnog pevača prisetio se kako on devedesetih zamalo nije poginuo, jer je na jednom nastupu propao kroz binu.

Igor Starović, frontmen popularne grupe "Divlji kesten", preminuo je 17. maja u 56. godini, a njegov prijatelj i kolega Ivan Gavrilović otkrio je nepoznate detalje iz njegovog života. Naime, Ivan se prisetio kako on devedesetih umalo nije poginuo jer je na jednom nastupu propao kroz binu i polomio dva rebra. Pevača Divljeg kestena, kako kaže, pamtiće po lepom druženju i toj ozbiljnoj situaciji, kojoj Gavrilović, priznaje, nije mogao, a da se ne smeje u vreme kada je njegov drug završio na VMA, pa i kasnije uvek kada bi se sreli.

- Često smo zajedno nastupali po diskotekama, putovali, bili smo veliki prijatelji. Nikad neću zaboraviti taj njegov peh kad je propao kroz binu. Toliko sam ga zezao tada, a nije uopšte bilo naivno jer je tom prilikom pri padu polomio dva rebra i završio na VMA, išao sam da ga posetim. Imao je ozbiljne povrede, ležao je nepomično, ali smo sve okrenuli na šalu i godinama bismo se tome smejali kad god se sretnemo - priseća se Ivan, pa otkriva kako se još više smejao kada je pored Igora u sobi prilikom posete zatekao i zajedničkog prijatelja Kneza, koji je imao još neobičniju nezgodu:

- U tom trenutku, kad sam posetio Igora, u sobi do njegove ležao je Knez. Ušao sam da vidim šta je s njim. Ležao je zbog preloma ruke. Autom je udario u Roma koji je vozio zaprežna kola.

Ivan je priznao da je bilo situacija i u kojima su njega ismevali.

- Nikad neću zaboraviti neke naše susrete. Bio sam u Australiji i dobijem poziv za Pariz i prihvatim tezgu. Kad sam stigao u Pariz, ljudi su se okretali i smejali mi se, ja u ful zimskoj garderobi, kao pao s Marsa, a tamo je uveliko bilo proleće. Tad me Igor nagovorio da idemo do Ajfelovog tornja, a meni je na svu bruku i sramotu pozlilo. Nisam mogao da hodam uopšte, pa mi je rekao: "Kakav toranj kakvi bakrači, ti si samo za krevet." Kao sada da ga slušam, govorio mi je Igor, stvarno ću ga se sećati po najlepšim uspomenama. On je bio divan čovek, tuga je velika što smo izgubili takvu gromadu - zaključio je on.

Autor: M.K.