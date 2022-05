RETKO SE ZAJEDNO POJAVLJUJU U JAVNOSTI! Milan Kalinić je 16 godina u braku sa lepom Sandrom, a sad je ona progovorila o odnosu sa voditeljem! (FOTO)

Otkrili do sada nepoznate detalje!

Milan Kalinić u braku je sa suprugom Sandrom 16 godina, i imaju ćerku Teu i sina Vuka, a važe za jedan od najskaldnijih parova na javnoj sceni.Voditelj se sa svojom lepšom polovinom retko pojavljuje u javnosti, a sada su izneli nepoznate detalje iz svog odnosa.

- Nas dvoje smo prvo bili prijatelji, pa smo se zabavljali godinu i po dana, posle čega smo odlučili da uspemo. Onaj ko kaže da za tolike godine braka nije bilo teških trenutaka, taj laže jer to nije moguće. Obe strane moraju da pređu preko mnogo toga. Naravno, žene su tolerantnije, a posebno kada muškarac ima poziv kao moj suprug. Milan je stalno na meti, voli da daje komplimente i okružen je lepim ženama koje se otimaju da budu u njegovom društvu jer je zabavn i šarmantan - rekla je najpre Sandra, ali Milan ima potpuno drugačiji stav.

- Njeni su gledali blagonaklono na mene, a i ona se dobro slagala sa mojima. Ljudi na te stvari ne obraćaju pažnju, a veoma su bitne. Oboje smo avanturisti, volimo iste stvari . Naučili smo šta kome smeta, kada i ko treba nešto da prećuti. Imamo isti pogled na odgajanje dece, što je veoma važno jer su klinci manipulatori - tvrdi on.

Bračni par je nedavno proslavio godišnjicu braka, a Kalinić je tada objavio njihovu zajedničku fotografiju. Tada je ispod objave napisao i šta je tajna njihovog uspešnog braka.

- Pitaju me šta je tajna. Evo ovo, kad se posle 16 godina sa vama i dalje ovako smeje. To je tajna - zaključio je on.

