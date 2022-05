PRIVEDENA HRVATSKA STARLETA Ava Karabatić mortus pijana vikala i skidala se nasred ulice - ovo je razlog njenog DIVLJANJA

Bahato!

Hrvatska starleta Ava Karabatić privedena je prošle nedelje u rodnom Splitu i protiv nje je izdat prekršajni nalog jer je u pripitom stanju remetila javni red i miri vređala policiju. I ne samo to, ona je gola, bez gornjeg dela odeće, šetala u sitne sate, pevala, galamila i lomila staklene flaše koje je nalazila po putu. Osuđena je čak i na novčanu kaznu od 748 kuna (11.700 dinara).

- S Avom se u poslednje vreme dešava nešto mnogo čudno, niko ne može da objasni šta je s tom devojkom i zašto je tako poludela. Nakon što je konačno napustila Beograd jer tamo više nema šta da traži i radi, rešila je da ponovo dođe u rodni Split. To je u startu bila velika greška jer ona ovde nije baš omiljena među ljudima, jednostavno, neće je posle toliko ispada koje je imala po medijima, posle Onlifans karijere, afera. Ljudi su ovde drugačiji i spremni su na osude. Ali to nisu prijatne osude, već ignorisanje na visokom nivou. Ava ne može da se nosi s tim jer je ona dobra duša - počinje priču kućna prijateljica njenih roditelja koja je poznaje od malih nogu i upućena je u sva dešavanja:

- Kada se tek vratila, svi su je gledali u fazonu: "Koliko ostaješ" i "Kada ideš". Ostala je ovde i susrela se s užasnim stvarima. Kasirke nisu htele da je usluže, u kafićima je ignorišu, saloni neće da joj zakažu usluge. Ponašaju se prema njoj kao da ne postoji, kao da je, nedajbože, nekog ubila, a ne da je devojka koja vodi svoj život na savremeni način: "Šta je s ovim ljudima? Ja sam proslavila Split, ja sam ovde kao Madona. Ni Seve nije popularnija od mene, a oni su me odbacili kao smeće. Neće da me usluže u radnjama, neće da mi se jave. Šta je ovo sa životom? Dođe mi da uzmem tablete i alkohol i da hodam ošamućena po ceo dan. Nek me đavo nosi - govorila mi je ona pre incidenta s policijom.

Njena kućna prijateljica u nastavku priča kako se desio problem i zbog čega je lepa starleta privedena.

- Ona je jedne noći sedela u stanu, pila vino, popila je celu flašu, a onda se bacila na votku. Nismo videli kada je tako pijana izašla iz stana na ulicu. Ona je, sirota, vikala i galamila u prisustvu policijskih službenika: "Hoćete da me opljačkate, potpišite Hipokratovu zakletvu." Kažu ljudi da je bila spuštenih bretela i da su joj se videle dojke, bradavice na sve strane. Bila je faktički polugola. Pre toga je lupala neke flaše po ulici, po parkovima. Mogla je da se poseče, nedajbože. Uprkos upozorenjima i naredbama policijskih službenika, Ava je nastavila da galami, što je kod policije i stanara okolnih zgrada izazvalo osećaj straha. Plašili su se da će nauditi njima ili sebi. Onako polunaga i pijana padala je po betonu. Plakala je, galamila da nju niko ne voli, da će sebi da presudi, pa da će tek onda da je vole kad bude mrtva. Policajci su je na kraju uhapsili i odveli u prostorije Druge policijske stanice u Splitu. Tamo je zadržana sve do narednog jutra. Svi se nadamo da neće ponavljati ovakve scene - završava kućna prijateljica Ave Karabatić.

