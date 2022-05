OŠTRA! Ana Spasojević za Pink.rs OSULA PALJBU po svim parovima u Bleoj kući! Niko nije pošteđen: ODRONI I LJUDSKE NAKAZE!

Razvezala jezik!

Ana Spasojević je bivša učesnica Zadruge 5, koju smo pozvali, kako bi prokomenatrisala sve goruće teme koje tresu Belu kuća. Ona je za Pink.rs, prvo prokomentarisala odnos Filipa Cara i Dalile Dragojević:

- Što se tiče Dalile i Cara, to mi je postalo katastrofa. Više ne verujem u ljubav sa Daliline strane. Milsim da se Filip zagrejao jer je ušla u odnos sa Anđelom i da on dokaže kao da je mačo men. Ja sam sigurna da se Dalila zagrejala za Anđela, Dalila toliko pati što nije u odnosu sa Anđelom. Dalila se toliko zaljubila u Anđela. Ona pati za njim, vidiš da Cara malo gura od sebe, pa posle ne, ona ne zna šta da radi. Dalila kada je bila zaljubljena u Filipa i dok ga je volela ona je crkavala i kad god se posvađaju, ona plače i viče, samo da se pomire. Sada ga ona tera od sebe, kao da ga tera da je ostavi. Janso je kao dan da se ona zaljubila u Anđela. Generalno, njihov odnos mi je katastrofa, samo da ubiju vreme. Ona će pre da zove Anđela kada bude izašla iz rijalitija nego Filipa - govorila je Ana Spasojević.

Zatim smo je upitali kako gleda da ondos Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić, kao i na to što su im svađe sve učestalije. Ona je za naš portal rekla sledeće:

- Očekivalo se, Dejan je neko ko je zaljubljive prirode. On je toliko posvećen Aleks, isto kao što je bio i Dalili. Vidi Dejan da Aleks igra rijaliti. Sve one svađe i napadi i onda priđe i kaže da nije takko mislila. Očigledno je da Aleks igra igru i da se sprda. Dejan je opet poverovao u ljubav koja može da opstane ali od toga nema ništa. Dejan je sve skapirao, ali sada neće on nju naglo da ostavi, ali sve mu je jasno. Dejan je jako inteligentan momak, vidi on sve - izjavila je Ana Spasojević.

S obzirom da stavila objavu u kojoj naglašava sve najgore stavri vezane za Milicu Veselinović, takođe pominjajući i Marka Đedovića, koji je Mensuru Ajdarpašiću prenuo da je Milica bila sa njih četvoricom - te se Ana prisetila da je ona to rekla Mensuru, zajedno sa Markom, još na samom popčetku njegove veze sa njom. Tim povodom, upitali smo je da nam malo opširnije objani o čemu se tu radi:

- Joj, druže, ne mogu da verujem. Kada sam čula da je rekla da izlazi čista odande.. Odakle izlaziš čista devojčice draga? Sa svim ovim dokazima, sa svim mogućim klipovima, gde jedeš sopstene sline, a to radiš, gde pričaš da se nikada nisi skinula gola u garderoberu, a jesi, ja sam lično videla tri klipa. Ali priznaš ako imaš greške. Ovo je toliko jedno odvratno stvorenje, ovo je toliko jedna mala balavica da ja nemam reči! Ali nema dalje! Ja ne mogu da verujem šta je ta devojka u stanju da smisli i šta da slaže. Pritom, majka njena kaže da je normalno da se gubi nevinost sa trinaest godina. Ona je toliko namazana i premazana da to nema dalje. Ona je od njega napravila toliko omrženu osobu, da nema dalje. Ja Mensura nisam mogla da podnesem jer se postavio kao debil, ali je posle spustio loptu. On tek sada shvata šta je bilo. Đedović i ja smo mu rekli to za braću, tek sada je poverovao. Ja znam da čak postoje i slike iz Pančeva. Devojka je odron klasičan, devojka živi za rijalitiju. Devojčica od sedamnaest godina je uspela da obrlati Mensura. Ja nisam videla odvratnije stvorenje od ove osobe! - rekla je Ana Spasojević.

Anu Spasojević smo upitali šta misli o Nikoli Grujiću Gruji i Mimi Šarac. Ona nije štedela svoje reči.

- Ta dva odrona, te dve nakaze ljudske ne bih da komenatrišem. Da sam ja na mestu Grujine žene, ne bih mu dala da vidi decu ni na slici a ne vikendom. Takva osoba, takvo đubre od čoveka... On je jedan nejodvratniji čovek koga sam ja upoznala u životu. On ne poštuje svoju decu pa sve onda ostalo. Ja sam davno pričala da je on jedno go*vno od čoveka. Njega nije briga za decu niti za ženu. On je profil jednog psihopate. On je toliko opsesivan i toliko je posesivan. Mima kakva god da je, ona je morala da pobegne od njega. On nju noću urniše, takve ucene, takve bajke. On je njoj pretio da će nešto da iznese o njoj ako ga ostavi. On je manijak koji glumi žrtvu. Taj ne ne zaslužuje ništa, niti da vidi ženu, niti da vidi decu više ikada u životu - rekla je Ana Spasojević za Mimu i Gruju.

Autor: A. S.