'U NAŠOJ BRANŠI SE SVE ZNA, SRAMOTA JE ŠTA JE DOZVOLIO!' Evo kako je estrada pričala o Ilićevom dokazivanju očinstva! Nisu ga štedeli!

Opleli!

Bivša ljubavnica Miroslava Ilića, Mirjana Antonović posle 14 godina suđenja saopštila je da je sud doneo odluku da je Miroslav otac njenog sina Devina.

Ova tema privlačila je veliku pažnju javnosti, pa su tako mnoge Miroslave kolege komentarisali da li je on zaista biološki otac Devina Antonovića.

Nada Obrić jednom prilikom osudila je kolegu zbog toga što je izbegavao da da DNK kako bi se utvrdilo očinstvo.

"Pratim to ovih dana i ne razumem šta se dešava. To je nešto što se dešava iz dva poteza. Da se krv i dobije se rezultat ili jesi otac ili nisi. Ovo se razvuklo pa gubi svaki smisao. Ovo sada pokazuje i mnoge druge stvari. Sramotno je da ovakav benigni slučajevi traju pet pet godina. Može on da bude Sveti Petar, ali mora da da DNK. Ako si čist, pa sto puta si dao krv na analizu. Eto šta vam govori to što Miroslav izbegava analizu. Ja poznajem Miroslava, mnogo smo radili zajedno i ne mogu da verujem da je sebi dozvolio takvu stvar i da se sada u ovim godinama vuče po sudovima. Sve se zna, u našoj branši svako sve zna. Iskrena da budem, ne mogu da verujem da Miroslav sebi dozvoljava ovoliko maltretiranja, na kraju krajeva sve će se saznati. Ima svedoka koliko hoćete", rekla je tada Nada.

S druge strane, Nada Topčagić pričala je da ne veruje da je Devin Ilićev sin.

– Ma, ja znam Miroslava. On je u celoj ovoj halabuci kao prase u njivi koje svi jure. Nas dvoje smo isti i dobri na hleb da nas mažeš i neka vrsta budala. Sad neće da prizna pa da mu život zavisi od toga, nema šanse. Plus, ja verujem da on nije njegov sin. Mi smo u to vreme puno radili zajedno, čula bih nešto, a nisam - pričala je Nada za „Svet", prenose domaći mediji, pa dodala da joj u celoj priči Mirjana Antonović uopšte nije jasna.

- Čekaj, ti svesno uđeš u neku šemu ili romansu sa čovekom za kog znaš da je oženjen, da ima porodicu i ostaneš trudna. Znači valjda da rađaš dete sebi, zato što želiš, a ne da posle 30 godina juriš nekog da prizna dete i ne odustaješ. Ja da imam ćerku kao što je ta žena, rekla bih joj ćuti, pokrij se ušima i ne izlazi iz kuće, kad ne znaš da budeš dostojanstvena do kraja. Ne znam šta ona očekuju uopšte. Da Miroslav prizna tog sina i, šta onda? Pa, on i sin se ni ne poznaju! Ti ćeš na silu da nateraš nekog da te voli i bude ti otac? - čudila se pevačica.

- Nisam nikad sa Miroslavom pričala o tome, meni nikad nije negirao da je Devinov otac, sad da li je novinarima negirao, ne znam. Zna se da je on njegov otac, pisalo se svašta, ali ne mora da znači da je istina. Koliko znam nije želeo da radi DNK, verovatno jer je znao da je njegovo. Nisam čula da je ikada rekao da nije njegovo dete, drago mi je, dece nikad dosta, nek su živi i zdravi. Miroslav i ja smo u jako dobrim odnosima, nismo se dugo videli zbog pandemije, nema turneja kao pre... Ja ne radim istim tempom kao ranije, ne želim, ali bili smo i ostali u dobrim odnosima. Nema razloga da ne prihvati sina. On se možda bunio zbog načina na koji je ta žena sve to predstavila. Bio je bespotreban atak na čoveka u štampi, možda je inat proradio u njemu pa je ćutao. Ima koliko hoćeš vanbračne dece na estradi, samo se ne zna. Pevači uvek daju go u gostima. Čula sam svašta, po turnejama se svašta radi, svi to znaju, nema potrebe da se pravimo ludi, ali o tome se ćuti. Nek su živi i zdravi - zaključila je Zorica Marković.

Autor: M.M.