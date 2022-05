GDE JE I ŠTA RADI GUDELJ U SRPSKOJ PRESTONICI?! Baza mu je LUKS GAJBA u Beogradu na vodi, tu je i Anastasija - ovo su VRUĆE PIKANTERIJE!

Uživaju maksimalno!

Fudbaler Nemanja Gudelj već danima unazad boravi u srpskoj prestonici, u koju je zajedno sa bratom Dragim, sestrom Vanjom i majkom Oliverom došao povodom proslave 24. rođendana svoje devojke, pevačice Anastasije Ražnatović. Brzo se pročulo da je iznajmio "stan na dan" u jednoj od najluksuznijih zgrada u Beogradu na vodi, gde je za dnevni najam stana potrebno od 70 do 170 evra, a jedna od osoba koje su zadužene za održavanje zgrade potvrdila je da se Gudelj baš tu smešten.

- Nemanju viđam svakodnevno otkad je došao iz Španije. Deluje kao fin i kulturan mladić, uvek se fino javi. Stalno je s nekim momkom koji jako liči na njega, posle sam video da mu je to rođeni brat. Deluju baš blisko. Ja inače na to ne obraćam pažnju, ovde dolazi i prolazi gomila poznatih, ali on mi je ostao baš upečatljiv. Koliko sam čuo od kolega, on je ovde u zgradi iznajmio stan na nedelju dana, ali on to može i da produži ako bude bilo potrebe. Ovde u zgradi se mnogi stanovi tako izdaju, neki su i odavno prodati, ali, kao što i sami vidite, radovi su još u toku, te će neki tek biti prodati. Možda baš jedan od njih kupi i Nemanja. Video sam ga da je s bratom i nekom gospođom bio u jednoj od agencija koje se bave nekretninama tu u kraju, moguće da je išao da se raspita nešto o kupovini. Njemu to ne bi bio veliki izdatak - ispričao je ovaj čovek.

Kada je upitan da li u društvu fudbalera viđa i njegovu devojku Anastasiju, odgovorio je potvrdno.

- Ne odvajaju se. Izgledaju baš zaljubljeno. Viđao sam ih kako šetaju zagrljeni tu po kraju, drže se i za ruke. Oni se i ne kriju, iako ovuda prolazi puno ljudi. Redovno idu i po restoranima i do obližnjeg šoping-mola. Ono što je meni privuklo pažnju je da njih dvoje nikada nisu sami, već je s njima uvek u društvu i Nemanjin brat. To mi je baš interesantno. Ona je stalno između njih, ali samo se s jednim drži za ruke i povremeno ga poljubi - završava zaposleni.

Autor: D.T.