'TO MI JE DEČKO...' Nataša Bekvalac pokazala izvajanu figuru u pripijenoj, zelenoj haljini, pa sve ŠOKIRALA priznanjem o ljubavnom životu! (FOTO)

Ovo niko nije očekivao!

Poznata pevačica Nataša Bekvalac pojavila se večeras na proslavi 10. rođendana lista Informer, te harizmom i izgledom oduševila sve. Pevačica je tom prilikom progovorila o ljudima koji je okružuju, te je priznala da u svom domu nema novine čije naslovnice je krasila.

- Ja novine uopšte ne čitam, nemam čak ni naslovnice na kojima sam sa ćerkama. Nekako nismo se porodično navikli da uzimamo novine, tako je - rekla je Nataša Bekvalac, te joj je postavljeno pitanje o vaspitanju dece i životnim željama.

- Deci šta ne dopuštam? To je posebno pitanje, mora dosta da se priča o tome, ne može ovako na brzinu. A želja imam dosta, ja sam tek na početku života... (smeh) - kazala je u svom stilu pevačica.

Nataša je prokomentarisala i nedavni momenat u kom se poljubila sa jednim obožavateljem u usta, te navela koji je razlog za njen osmeh.

- Je l' tebi dečko svako sa kim se poljubiš? (smeh) Eto, to mi je dečko, da... (smeh) Pa, šta ako smo se poljubili? Život je, evo, zadužen za to što sam nasmejana, srećna. Imam zaista surove ljude oko sebe, nemam one koji bi me tapšali po ramenu samo. Sigurno bih mnogo češće skretala sa puta da imam laskavce oko sebe - istakla je ona.

Autor: M.K.