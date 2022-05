Progovorila o svom novom projektu, koji već beleži ogroman uspeh, a o svom emotivnom životu nije želela puno da priča.

Pevačica Tea Tairović večerašnji je gost emisije ''Amidži šou'', a tom prilikom govorila je o novom albumu ''Balkanija'' koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Na početku otkrila je kakvi su komentari i reakcije njenih kolega na album.

- Kolege kažu sve najbolje, a što se negativnih komentara tiče - volim ih. Da bi nešto bilo hit mora neko da kaže da je užasno. Ne volim da čujem da je lepo... To ništa ne znači. Ostala sam verna svom žanru i mislim da je to očekivano. To sa zastavama možda izgleda kao da je tendeciozno urađeno, ali nije - ja sam tako videla ''Balkaniju'' - rekla je Tea i dodala:

- ''Dva i dva'' je grčka pesma koju je Grk radio za mene. Ta pesma je mogu reći najveći hit, za sada, ako tako mogu da kažem, mada je malo vemena prošlo - kaže pevačica, a onda je progovorila o proslavi rođendana na snimanju spota:

- Mimo statista je bilo bar 30 ljudi na setu. 26. aprila mi je bio rođendan i ekipa me je iznenadila. Pojela sam dve torte. 26 godina sam napunila 26 aprila, to mora da znači nešto - otkriva Tea, a onda je progovorila o negativnim komentarima da su joj sve pesme i koreografije za spotove slične.

- Svako ima pravo na svoj pogrešan utisak. Moja omiljena pesma je ''Malo mi je'' - rekla je Tea i otkrila da li bi mogla da bude u vezi sa kolegom.

- Mislim da ne bih mogla da se smuvam s kolegom. Iz ove perspektive ne.

