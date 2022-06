MILJANA DOBIJA ZABRANU ULASKA U BOSNU?! Bosa NEMA MIRA od Kulićeve, uplašena za život svog sina, a evo čime joj ona PRETI!

Skandalozno...

Bosa Čolić, nema mira od Miljane Kulić, koja je ne prestaje sa pretnjama iako je već pod istragom policije.

"Ja ne znam šta drugo da radim nego da sve te snimke i poruke nosim u policiju, što i radim. Čak mi je napisala da se ne plaši policije jer ima napismeno da nije normalna. Pa, onda neka je strpaju u ludnicu! Kaže, dobiće samo naredbu da bude kod kuće i da se jednom mesečno javlja lekaru! E to je najveći problem! To što Miljana svesno sve radi i zna da ne može da snosi posledice! Prošli put mi je pisala sa telefona nekog čoveka koji drži restoran u Šimanovcima. Odmah je policija ušli u trag vlasniku broja. On se mučenik izvinjava, uvukla ga je u celu priču, ali i on će morati da se pojavi na sudu. Znam da će Miljana dobiti zabranu ulaska u Bosnu, a kad Lazar izađe iz rijalitija tražićemo i zabranu prilaska. I za nju i za Bebicu. Videli ste onda sve radi kako Miljana kaže", priča Bosa.

"Ona Marija za svačije dete govori kakvo je i svi su najgori samo je njena Miljana dobra. Što je ne vodi na lečenje? Neće da pomogne detetu jer zna da posle ova neće biti zanimljiva u rijalitiju, i da neće imati pare. Šta sve nisu izrekle o nama, pa to ni Sava ni Dunav ne mogu da operu, ali njima na čast i na dušu. Ja dete kao da nisam poslala u rijaliti nego na ratište, jedva je izvukao živu glavu od nje."

Autor: N.Ž.