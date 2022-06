Ove detalje niko nije znao!

U emisiji "Premijera vikend specijal" i rubrici "1800 sekundi sa Nemanjom", reporter i novinar Nemanja Vujičić ugostio je aktuelnog zadrugara, Mikija Đuričića. On je u narednim minutima otkrio sve detalje svog detinjstva, a mnoge je šokiralo to što je on kao beba po rođenju doživeo kliničku smrt, dok mu se na čelu, kako navodi, našao "pečat dvoglavog orla".

Sve je počelo 1977.godine. Tada počinje tvoje detinjstvo. Kakvo si ti detinjstvo imao, je l' ti je nešto falilo? - pitao je Nemanja.

Ja sam doživeo kliničku smrt kad sam se rodio, tako mi majka pričala. Kad sam se rodio, bio sam bukvalno crne boje. Znam da mi je pomogla doktorka Šana. Kažu da mi se pojavio pečat na čelu beli, kao dvoglavi orao. Kažu da kada se to pojavi, da ću uvek biti zdrav. Ja sam bio kod doktora samo pred vojsku i pred ulazak u rijaliti. Mislim meni je to smešno! Rekla je da će biti promena, raspala se Jugoslavija, mislim to je smešno. Rekla je da ću biti dobar čovek, a ja budala iz rijalitija (smeh) - rekao je Miki.

Koliko si novca izgubio? - pitao je novinar.

Pa gledaj, mi nismo imali neko detinjstvo, ali smo ipak bili srećni. Mi smo kao deca skupljali dresove. Nije mi trebalo ništa. Dođeš iz škole, pa turniri iz košarke, fudbala. Ja sam to igrao sa starijim generacijama...Ja sam sa pet, šest generacije se igrao i družio se. Nisam jedinac, imam sestru - rekao je Miki

Da li si se svađao sa njom ili nisi? - pitao je Nemanja.

Nisam, udala se rano. Ja sam bio dedin miljenik, ona babin. Baba i deda imaju kućerak u Sremu. Ja sam voleo sa dedom da spavam. Kaže deda da sam ga zapi**vao do četvrtog osnovne. Deda dođe iz pekare, namaže mi na pogaču masti i aleve paprike, ja srećan legnem da spavam i jedem - rekao je Đuričić.

Čime su se tvoji bavili? - pitao je novinar.

Moji baba i deda su se bavili poljoprivredom. Nije bilo vrednijih ljudi, važe za najvrednije, a tata važi za najljenje. Ja sam nešto između! Ja sam kao dete bio jako vredan. Nekad sam znao da radim, ali nisam voleo da kopam...Živelo se normalno, nije se pričalo toliko o novcu. Bila je igra jako bitna. Živim ispod Obedske bare. Mi smo tu pravili kolibe, bila nam je igra bitna, zato sam i imao srećno detinjstvo - istakao je on.

Autor: N.Ž.