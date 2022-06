Evo kakav zapravo Pejović ima odnos sa svojim naslednicama!

U novom izdanju emisije "Premijera vikend specijal", novinar i reporter Nemanja Vujičić je u rubrici "1800 sekundi sa Nemanjom" ugostio popularnog folk pevača Acu Pejovića.

Ko će ti faliti na Tašmajdanu, a ko neće moći da dođe?

- Mnogi. Pre svega roditelji. Da, bili su na svakom mom nastupu. Meni je porodica sve. Nekako čovek mora da ima, meni je to glavni adut, oslonac i stub karijere, moja porodica. Kakav god ja bio, šta god da rekli. Bez obzira na sve to što neko kaže, ja se vratim kući svojim damama i one su za mene sve i sjaj. Ti me pitaš da li Bilja podnosi moju kafanu. Naravno da ne podnosi. Postoje stvari zbog kojih se naljuti, pa ne pričamo po šest, sedam dana, a to je zbog moje kafane. Oni znaju da sam ja takav. Ona se ne ljuti zbog mog ostanka sa kim ću biti i to, nego samo za moje zdravlje. Navikao sam i lepo mi je, uživam u toj kafani - rekao je pevač.

Je l' ti nedostaju sada kada su veliki? Znaš šta je zanimljivo, mnoge kolege pišu o tome: "Evo kako izgledaju deca Ace Pejovića". Da li im smeta to?

- Pa smeta im, jer ne vole da budu u medijima, jer neće da budu u naslovnim stranicama. Mi smo ih od malih nogu naučili drugim vrednostima i stvarima. Mislim, jednostavno smo im usadili to da ovo što ja radim, da je to moj posao i da ne trebaju da imaju sa tim ništa. Ponosan sam na to što su izgurali svoju priču. Svaka ima od mene nešto, a nešto i od supruge. Ponosan sam što su uspele sebe da igrade kao čestite ljude i nadam se da smo ih izveli na pravi put...One imaju momke, ne smeta meni to. Ako ima neko sa kim izlaziš, dovedi da ih upoznam. Ništa ih ne pitam, samo da vidim ko će voditi računa o njoj - ističe Aco.

Je l' si slao ljude da provere gde su?

- Nikada to nisam radio. Stekli smo poverenje godinama, a ja bih se osećao loše kada bih nekoga poslao. Tamo gde izlaze, sve su to moji prijatelji...Ova srednja, Marija, imala je želju da mi peva prateće vokale. Ona treba sad u julu da diplomira na medicini. Ja joj kažem da bih joj ispunio želju, ali ne mogu. Bila je ljuta, ali sam joj objasnio...

Koji naslov ne bi voleo da vidiš u novinama, a da se tiče tvoje dece?

- Pa ne znam. Nadam se da ih neće biti. Nisam o tome razmišljao. Ja sam rekao jednu stvar: "Nemojte da dozvolite da mi ovo upropastite, samo to čuvajte, a ostalo pun gas!". Imam apsolutno i puno poverenje u njih...Ne bih voleo da budu baš daleko. Možda Evropa. Ova najstarija naglašava Madrid, da se vrati tamo. Najteže mi pada kada odlaze tako - rekao je pevač.

Autor: N.Ž.