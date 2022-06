PEJOVIĆA MORALI HITNO DA HOSPITALIZUJU! Pevač bio prinuđen da prekine nastup: Mislio sam da NEĆU PREŽIVETI! Evo šta se desilo!

Nakon što je krenuo na žurku, osetio je da mu se zdravstveno stanje pogoršalo.

Pevač Aco Pejović govorio je o svojoj nedavno održanoj američkoj turneji, a potom otkrio da je bio prinuđen da prekine nastup zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Nastupima u Atlanti, a zatim u Čikagu, Aco Pejović je već na samom početku oborio jedan rekord. Naime, čuvena dvorana "Compass Arena" u Čikagu bila je pretesna da primi sve obožavaoce Aca Pejovića, buduci da su na koncert srpskog pevača došli iz svih krajeva Amerike.

- Prodato je tada 2700 karata, ali mislim da je bilo 3000 ljudi. To je dobro za uslove tamo. Bilo je i stranaca, cela ta noć je prošla super. Jedino posle toga, nakon dva dana trebao sam da radim u jednom baru za VIP goste žurku. Sve je bilo super, ali ja sam zakačio koronu tada - poceo je priču pevač.

- Kada sam krenuo na žurku, bio sam jako loše, imao sam temperaturu i nisam mogao da ustanem iz kreveta. Nisam znao da imam koronu, mnogo sam se loše osećao. Izašao sam da pevam, 20 minuta sam uspeo da pevam. To je više bilo kreštanje nego pevanje. Bio sam gola voda, ceo sako mi je bio mokar. 20 minuta sam probao da pevam i to je bilo bezuspešno. Bilo je nemoguće da pevam, groznica me je tresla i zatvorio sam se ceo. Onda sam probao da odem 15 minuta da odmorim u bekstejdžu ali nije moglo. Izvinio sam se tim ljudima to veče, objasnio sam da nemam snage da nastavim, nadam se da mi nisu zamerili. Prvi put mi se ovo desilo u životu. To je prvi put da sam pomislio u životu da se možda kući neću vratiti živ. Jeste mi se jednom desila iscrpljenost na proslavi u Nišu, ali ni blizu ovoga. Prebledeo sam tad, posle sam išao i na infuziju - ispričao je Pejović.

Autor: M.K.