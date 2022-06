MONSTRUOZNOSTI OSMAKČIĆA NEMA KRAJA! Lažirali SMRT, a pre toga JEZIVO PRETILI TRUDNICI: 'Abortiraćeš, ili...' (VIDEO)

Ovo još nije viđeno!

Juče je u svim medijima odjeknula vest da je smrt Franja Osmakčića, oca Marka Osmakčića lažirana. Naime, nakon što je Pink.rs posetio danas mesto Lanište u blizini Brčkog u doba kada je sahrana Franja Osmakčića bila zakazana i na kojoj se niko nije pojavio, naš reporter je obišao i selo iz kojeg je porodica Osmakčić gde su njihove komšije izjavile da je Franjo živ.

Nije mrtav, živ je. Isuse dragi, živ je! Svi znaju da je on živ - rekao je komšija.

Juče, baš u 16h, kada je navodno trebalo biti održana sahrana njegovog oca Franja, Marko se u velikom stilu vratio na društvene mreže, gde se zabavlja sa svojim pratiocima, on se čak u jednom momentu i oglasio na Instagramu sa video klipom i gde se cinično smejao i obratio pratiocima:

Uglavnom, narode, ja sam vam dobro, otac nikad bolji! Lažu ko kerovi! - rekao je on i potvrdio da mu je otac živ.

Markovo ponašanje je krajnje sramno, a podsećanja radi on se svom ocu obratio veče pre nego što je on navodno umro, pretio Viki Mitrović koja sa njim čeka dete i poručio mu sledeće:

Ja se obraćam njenoj baki i dedi da se paze poziva. Ocu se obraćam koji je jači od Hitlera, svi znaju koji si ti psihopata, uradi postupak kao sa devojkom iz Zagreba pa će ova da poželi abortus u osmom mesecu. Ako ti kažem ili milom ili silom, ili ćeš abortirati ili nećeš. Otići ću na robiju, ali ću nju ubiti - vikao je Osmakčić trudnoj Viki

Međutim to nije jedni put kada je Osmakčić pretio Viki Mitrović jer je odlučila da će možda da zadrži dete. On joj je nakon toga još jednom pretio svojim kako je on sam rekao ocem "psihopatom":

Moj otac je mudrije glave, on je veći maher za ovakve stvari, videćeš ti - rekao je Marko.

Šta ti meni pretiš tvojoj porodicom - upitala je Viki.

Ima da abortiraš i to je to ili ćeš videti - vikao je Marko.

Autor: Pink.rs