NASTAVLJA SE SUĐENJE MIKI ALEKSIĆU! Prvi put u javnosti posle operacije, evo kako izgleda - u Viši sud stigao u NJENOJ PRATNJI (FOTO)

Njega su za silovanje i seksualno uznemiravanje prijavile polaznice njegove škole glume.

Miroslav Mika Antić danas se u pratnji advokatice pojavio u Višem sudu u Beogradu gde je nastavljeno suđenje povodom optužbi za silovanje.

Vlasniku škole glume poslednje suđenje je otkazao zbog hirurške intervencije kojoj se podvrgao, a danas se ponovo našao pred sudom.

Podsetimo, Aleksiću se sudi jer je, prema optužnici, počinio četiri krivična dela silovanja, dva u produženom trajanju, kao i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja. On je uhapšen u januaru 2021. godine i nakon pritvora u kom je bio do septembra, u kućnom pritvoru je bio do marta ove godine .

Glumica Milena Radulović prva je prijavila Aleksića za seksualno zlostavljanje i sa celom pričom istupila u javnost, a ubrzo su se optužbama pridružile Iva Ilinčić i druge devojke koje su bile deo Aleksićeve škole glume.

