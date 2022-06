'NISAM ZNALA DA JE ANA NIKOLIĆ TOLIKI OLOŠ!' Saška Karan ŽESTOKO OSUDILA pevačicu zbog afere 'PROVERENO'!

Drama se nastavlja!

Milica Pavlović iznela je u javnost sve u vezi njene pesme "Provereno", koju je Ana Nikolić počela da peva na nastupima, ali kao demo verziju.

Pavlovićeva je istakla da je i besna na kolege koji ćute i ne komentarišu ovu situaciju, a sada se oglasila tim povodom Saška Karan.

Naime, bivša zadrugarka oplela je na svom Instagramu po Nikolićevoj.

"Nisam znala da je Ana Nikolić baš toliki ološ", poručila je ona.

"Iskreno, ja ovo ne zaslužujem što se trenutno dešava. Na tom albumu sam radila dve godine, ima 12 pesama. U poslu sam 24 sata. Kada je pesma "Proveremo" već postala hit, u tom momentu mi stižu poruke, snimc emisija gde je izašla demo pesma, koju peva Ana Nikolić. Prvo sam mislila da Ana Nikolić nema veze sa celom ovom pričom. Ana otpevala demo verziju, ali žena nije uzela pesmu. Navikla sam da primam niske udarce. Ni sad sebe ne sažaljevam, to rade s*ronje, ne lavovi i borbeni ljudi. Ovo nije u redu, nije lepo. Ipak, to ima veze sa Anom jer žena tu demo verziju kači na mrežama, najavljuje nastupe sa tom pesmom, kreće nastup sa tom pesmom... Dejan Kostić i Braja su mi prodali tu pesmu, imam ugovor, pesma je moja, zavedena je pesma kao moja. Ne bi bio problem da peva u originalu, kakva je i hit, kakvu sam je ja napravila hitom, zajedno sa autorima. Sad se setila da je ona pevala i sada je promoviše kao svoju, zbunjuje publiku. Ani bih rekla u ovom momentu: Sram je bilo svog imena, karijere. Ja sam kao devojčica i do pre dve nedelje volela i poštovala lik Ane Nikolić, volela njene pesme", rekla je Milica u emisiji "Amidži šou".

Nakon toga oglasila se i Ana.

"Ne želim zaista da učestvujem u nečemu što sa mnom ima veze 1 odsto, zapravo ja sam ovim imam 0 odsto veze. Za rasplet priče zovite Dostojevskog. Kada su tri dana pre zvaničnog izlaska mog albuma izašli demoi pesama, niko se toliko nije time bavio. Kako to snimci napuštaju studio, treba pitati muzičkog producenta. A u seoske priče se ne mešam, nemam opremu da se valjam u tom blatu. Ja nemam veze sa ti", rekla je pevačica za Pink.rs.

Autor: M.M.