LAĆA SE OGLASIO POVODOM AFERE ''PROVERENO''! Sin Marine Tucaković IMAO SAMO JEDNO da poruči Milici Pavlović i Ani Nikolić! (FOTO)

Haos na estradi!

Veliki sukob između pevačica Milice Pavlović i Ane Nikolić zbog rasprave oko prava na vlasništvo nad pesmom „Provereno“ autora Dragana Brajovića Braje, ovih dana uzburkava javnost, a od komentara se niko od učesnika nije suzdržao.

- Slučaj je fabrikovan, nisam to doživeo za 30 godina rada na estradi. Nemam komentar. Pesma je pisana za Milicu Pavlović - rekao je Braja za medije.

A sada se u celu priču uključio i tekstopisac Milan Radulović Laća.

- Drage saradnice, hvala vam što ste ovim činom otvorile priliku za eventualnu debatu na temu autorskih prava, odnosno intelektualne svojine, da slušaoci, ako ih zanima, nauče šta je krađa, šta je "kaver", šta je zakonski, te ko je od slučaja do slučaja vlasnik pesme. Obe ste mi drage, šoubiz je šoubiz. Takođe, postoje i prava izvođača i prava vlasnika snimka. Mi od tih prava živimo, kako bi vi imali šta da slušate, to je pravo neotuđivo. A kada se to pravo povredi... Šta ćemo sad? - napisao je Laća na Instagramu.

Autor: M.M.