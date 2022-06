"Kosmička" ljubav ponovo ruši sve granice!

Dalila Dragojević i Filip Car su juče ujutru raskinuli nakon žestokog karambola u sobi za izolaciju. Tokom jučerašnjeg dana i on i ona su više puta naglasili da se više nikada neće pomiriti. Dalila je čak izjavila da to ne bi uradila ni da on dođe, klekne ispred nje i krene da je moli za oproštaj. Svađe su se nastavile i tokom emisije "Gledanje snimaka".

Ipak, Car se nakon emisije uselio u sobu za izolaciju, a nije morao da kleči da bi došlo do pomirenja. Naime, Dalili je jutros zafalio njegov dodir, pa ga je preko barikade od medvedića koju je napravila dozvala.

Car se okrenuo ka njoj i njih dvoje su se zagrlili preko barikade koju je ona napravila. Da li će doći do poljupca ili nečeg više, ostaje da ispratimo.

Autor: M. P.