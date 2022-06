PUKLA ŠAMARČINA! Žestoko planula na Kristijana Golubovića pa pripretila: Psihički me ugrožavaš, nemoj da te PRIJAVIM! (VIDEO)

Snimak kruži mrežama!

Kontroverzni rijaliti učesnik Kristijan Golubović raspravljao se sa sestrom Kristinom, a sve je snimila njegova trudna devojka Kristina Spalević i objavila na društvene mreže.

Dok su Kristijan i njegova sestra čekali Kristinu, počeli su da se "prepucavaju", a potom mu je ona udarila šamar. Kristijan se iznervirao i odmah joj odbrusio, a pratioci su sve ispratili na Instagramu.

"Znaš šta ću da ti napravim od života?", govorio je Kristijan, a sestra mu je odbrusila:

"Ma, kome ćeš ti? Nemoj da ti slomim naočare."

Kristina Golubović tada je udarila Kristijana.

"Nasilje se kažnjava", vikao je Golubović, ali se sestra nije dala:

"Boli me uvo, psihički me ugrožavaš, nemoj da te ja prijavim za nasilje".

Podsetimo, Golubović se našao u centru skandala kada su se u medijima pojavile informacije, snimci i fotografije da je ukrao parfem u Beogradu usred bela dana.

- Što da ne ukradem, kad mogu, to je fora, to je Dejvid Koperfild stil. To je na kraju 100 dinara. Ljudi bi to nazvali kleptomanijom, ali za mene je to sprdnja koja me je možda i dovela u situaciju da se sada piše da kradem parfem. Ne bežim od toga da kažem da bih svaki dan mogao da ukradem 10 parfema, ali što bih danas krao jedan parfem, kada u optužnici iz 1998. godine imam 6.300 "kartije" parfema iz parfimerije - rekao je nedavno Kristijan.

Autor: M.M.