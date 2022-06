ŠOK SNIMAK KRUŽI INTERNETOM! Baka Prase bivšu vezao SKANDALOZNIM UGOVOROM: Daje mi procenat od ZARADE, sve me sluša! (VIDEO)

Sve priznao!

Kontroverzni jutjuber Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase dugo je bio u ilegali, a od nedavno se ponovo oglašava na svojim mrežama.

On od samog početka šokira javnost svojim ponašanjem i stavovima, te ne neretko na meti osuda.

Sada je isplivao novi snimak na Tik Toku na kom se čuje kako Baka priča da je bivšu devojku Anju Blagojević poznatiju kao Anju Bla, vezao ugovorom i kako joj uzima procenat od zarade samo zato što ju je načinio poznatom.

Naime, Baku je, pretpostavlja se, neko snimao krišom dok je objašnjavao zašto se odlučio na taj korak.

- Ja sam joj kupio i mek buk, ne može da se snađe na meku ništa. Do sada je koristila samo vindovs. Sve što joj ja kažem uglavnom sluša, jer sve što je napravila, napravila je uz moju pomoć. Uzimam joj procenat zato što sam joj dao ugovor. Rizično je. Ako se nešto desi i ona dobije masovnu popularnost, ona kreće da zarađuje zbog mene, jer sve što dobije dobije zbog mene - rekao je Baka i dodao.

- Zbog svoje bezbednosti ja njoj dajem ugovor da ona ne može da priča neke gluposti i da mi daje procenat. Naravno, taj procenat meni ništa ne znači jer ja sve plaćam u kući. Taj procenat postoji kao momenat da ako raskinemo - priznao je Bogdan.

Podsetimo, Jutjuber je početkom januara meseca objavio da su Anja i on raskinuli, ali malo ko je poverovao u to.

- Anja i ja smo raskinuli. Nije nikakav prenk, samo eto... Jednostavno smo došli do tačke gde se više nismo slafali najbolje i naša veza je naletela na zid. I dalje se volimo i oboma nam je veoma teško, ali to je život. Odlazak u Amsterdam nam je bio oproštajni put - napisao je on u ubjavi i dodao:

- Ja ću se povući sa mreža na neko vreme dok se ne presaberem jer sada ne znam šta želim u životu. Mislio sam da ću moći odmah da nastavim da snimam, i dominiram, kako sam rekao u jučerašnjem storiju, ali sada kada je činjenica da nismo više zajedno skroz jasna, iskreno, nemam snage... Nadam se da čete razumeti moju potrebu za mirom, posle onakvog kraja prošle godine i ovakvog početka ove godine. Sve vas volim - glasila je Bogdanova poruka.

U trenutku raskida Anja je imala više od pola miliona foloversa na Instagramu, dok sada njen nalog broji 670.000 pratilaca.

Autor: M.M.