Tijana Bogićević progovorila o RAZVODU od Afroamerikanca, pa otkrila kakve su joj dalje NAMERE, evo da li se vraća u Ameriku! (FOTO)

Otkrila svoje planove, nakon emotivnog brodoloma!

Pevačica Tijana Bogićević u jednoj emisiji konačno je otkrila da je stavila tačku na sedmogodišnji brak sa Afroamerikancem Markom Robertsonom.

- Ja se razvodim, razvela sam se zapravo. Nisam pričala o ovome javno. Ja sam onako znala da ću o tome morati da pričam kad tad. Nikada ovako nisam pričala o njemu, mada znala sam kada izbacim novi album da će biti mnogo pitanja o tome. Kada je prošli album izašao samo su bila pitanja o tome pa sam pretpostavila da će i ovaj put - rekla je pevačica.

Upoznala ga je 2006. godine, a ona je u to vreme bila članica benda. Nastavili su kontakt preko društvenih mreža, a zatim počeli intenzivnije da se čuju. Marko je ubrzo došao kod Tijane u Srbiju, pa ona kod njega u Ameriku, a venčali su se na prvu godišnjicu veze.

Tijana je otkrila da li će se vraćati u Ameriku posle ove vesti o razvodu.

- To je to, ja sam to već prebolela. Sada sam već okej i mogu da pričam o tome. Nisam ja otišla u Ameriku zato što sam samo htela da odem, otišla sam zbog njega. Mada mi imamo taj biznis koji i dalje radi i koji funkcioniše. Zato ću u tom smislu imati i dalje neke veze sa Amerikom bar na još neko vreme - rekla je pevačica.

Autor: M.K.