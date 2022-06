SVE O LETOVANJU PEVAČICE I FUDBALERA! Gudelj iskeširao 35.000 evra za odmor iz snova na Ibici!

Fudbaler nije štedeo kako bi svojoj devojci ugodio.

Nemanja Gudelj iskeširao je 35.000 evra za odmor sa Anastasijom Ražnatović, fudbaler Sevilje iznenadio je pevačicu za 24. rođendan putovanjem na Ibicu.

Par je u sredu stigao na to špansko ostrvo i smestio se u jednom od najluksuznijih hotela u mestu San Antonio, piše Informer.

- Nemanja je zakupio apartman koji je opremljen kao stan. Ima dnevnu i spavaću sobu, veliko kupatilo, baštu i bazen. Samo za smeštaj iskeširao je oko 20.000 evra! Želeo je da Anastasiji priušti odmor iz snova i uspeo je u tome - priča izvor blizak pevačici.

Sportista i ćerka Cece Ražnatović iznajmili su automobil kojim obilaze ostrvo, ali i jahtu. - Uživaju na najskupljim plažama i u najboljim restoranima, a išli su i u šoping. Rešili su da napune baterije pošto se Nemanja uskoro vraća treninzima, a Anastasija ima zakazane nastupe do jeseni. Zato ne štede ni na čemu - kaže izvor i dodaje da su jedan ceo dan proveli na brodu: - Iznajmili su jahtu i krstarili Sredozemnim morem. Za to zadovoljstvo Nemanja je izdvojio 2.800 evra, a dogovorili su se da to ponove jer su se odlično proveli.

Gudelj je na odmor poveo i svog vozača i najboljeg prijatelja Rašida Riverčafa, od kog se ne odvaja. Letovanjem je počastio i majku Oliveru, brata Dragišu i sestru Vanju!

- Želja mu je da Anastasija provodi što više vremena s njegovom porodicom, kako bi se bolje upoznali. Zato je i njih poveo na Ibicu i zakupio im apartmane. Veći deo dana je sam sa Tasom, ali se uglavnom svi okupe na večeri ili u noćnom provodu - priča naš sagovornik i dodaje da se Cecina ćerka odlično slaže sa svekrvom, zaovom i deverom:

- Ma oni nju obožavaju! Gudeljovi su je brzo zavoleli jer je dobra i vaspitana devojka. Navijaju da Nemanja i Anastasija budu što duže zajedno.

Autor: Pink.rs