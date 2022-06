Bez dlake na jeziku!

Već nedeljama unazad, fan grupe na mrežama bruje o navodnom intimnom odnosu i zbližavanju Stefana Karića i Marijane Zonjić. Fanovi su uhvatili ovaj par, kako posle žurke, odlazi u ekonomsko dvorište i tom prilikom rade nešto, što nije usnimljeno. Isplivao je snimak, kao dokaz, da se zapravo ništa nije dogodilo, te da su njih dvoje, to jutro, prali guske.

Ovim povodom, a i povodom dešavanja u Beloj kući, ekipa portala Pink.rs, porazgovarala je sa bivšom zadrugarkom i pevačicom Sandrom Čarpić, koja je za naš portal iznela stav, na ovu i mnoge druge teme.

- Užas! Ma nije zaljubljena ona ni u koga, ona pati za Igorom, zato što je on izdržavao. To su obične male kleptomanke, koje ne znaju šta će drugo, nego da kradu kadar, zato što...Pokušala je sa svima, nije joj uspelo, pa ajde Karić pošto je zauzet sa Jovanom, pa da napravi naku pričicu. Ona je lažov jedan teški - ističe Sandra na samom startu.

Nismo mogli da propustimo, a da je ne upitamo o tabu temi, a to je odnos Dalile Dragojević i Filipa Cara, na šta je ona imala veoma oštar komentar.

- Debili jedni neopevani. Pa da, pomiriće se, neće oni biti napolju kad izađu. On (Bane) prenosi svima da je ostavio apartman, pošto je on na visini zadatka svog Etno sela, što je meni dno dna. Mene nije ispoštovao za rođendan, to mu nikad neću oprostiti, dečko je završio za mene. Ogovara svoje prijatelje, lažovčina jedna neopevana, bavi se nekim glupavim stvarima. Da li se on pederiše ili ne, to je njegova lična stvar. Filip je rekao da će me praviti od blata, veruj mi da bih volela opet da uđem, da im raskršim sve ono tamo. Ja bih ga poljubila, bila u vezi sa njim, samo da im dokažem da su dno dna - rekla je pevačica.

Takođe, njen odnos sa Franom Pujasom intrigira i zanima javnost, te smo je upitali za krakto objašnjenje, na šta ona nije štedela reči.

- Ne čujem se sa njim, bili smo zajedno. On je izjavio da nije bio sa mnom, to je čista laž. On je raskinuo sa Elenom, bili smo na bazenu (smeh). Bili smo u kres kombinaciji, bili smo na jednu noć zajedno, međutim, on je mene pitao da budemo zajedno svaki dan, ali ja imam dečka sada. On živi u nekom svom svetu - zaključila je Sandra za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić