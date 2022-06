Evo i da li je zbog Nadice Ademov ispalila Seku!

Poznata pevačica Zlata Petrović pojavila se na promociji albuma Nadice Ademov ''Šapat vetrova'', a tom prilikom progovorila je o svim aktuelnim temama.

- Stvarno sam u haosu, ali stižem sve. Ne stižem samo da se ofarbam, pa to zakamufliram mašnicom - počela je Zlata, a onda progovorila o svadbenom veselju kod sina Radiše Trajkovića Đanija, a dotakla se i svog odnosa sa Sekom Aleksić.

- Bio je sada haos kod Đanija. Kao pušteni s lanca smo bili. Dve godine se nismo videli, bili smo kao divljaci. Nadicu mnogo volim i mnogo sam srećna. Nisam ispalila Seku za grad, nju obožavam, volim je, objasnila sam mojoj Seki i rekla da imam obaveze. Imam i neke mastore, stalni nešto radim, u hasou sam... Ostavili smo tu večericu i sigurno ćemo zajedno biti na toj večerici, radujem se svakako, jer Seku obožavam. Najlepše impresije imam o provodu sa Sekom na svadbi. Bili smo posle dve godine korone, kao pušteni s lanca. Ništa lepše, slika je rekla svoje - rekla je Zlata i progovorila o aferi ''Provereno''.

- Najiskrenije, ne bih da komentarišem, jer volim i jednu i drugu. Ne znam da li je to sve zbog medijske pompe neke ili je stvarno... Ne bih da komantarišem stvarno. Volim i jednu i drugu. Ne volim da pričam o svojim koelgama kada su neke škakljive teme u pitanju. Izvinite, što ne možete da dobijete odgovor od mene. Jedino da skroz poludim, pa da mi se to desi s Gocom, ma ni sa durgim kolegama, a tek sa Gocom, nikako to ne bi moglo da mi se desi. Kad sam ja u pitanju reći ću bilo šta, skinuću se gola, ali kad su ove dve moje prelepe koleginice u pitanju neću da komentarišem, jer ih nenormalno mnogo volim. Dobilo se na marketingu, tako da super - poručila je pevačica.

Autor: M. K. ; J. M. Đ.