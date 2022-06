Pevačica je za naš portal govorila o svim aktuelnim temama.

Pevačica Katarina Grujić pojavila se večeras na promociji albuma Nadice Ademov, a tom prilikom za Pink.rs govorila je o njihovom velikom prijateljstvu, svojoj karijeri, kao i o aferi ''Provereno''.

- Javno sam čestitala Nadici, ona je moj prijatelj sa estrade. Volim tako kvalitetne pesme. Ja sam uvek volela nešto da dodam, ali se najbolje snalazim u svom prepoznatljivom žanru - rekla je Katarina i progovorila o aferi ''Provereno''.

- I jednu i drugu jako poštujem. One imaju velike hitove. Ana je duže od nas na estradi i ima mnogo veću karijeru od svih nas. Ja sam na njenim pesmama odrasla i poštujem jako i jednu i drugu. Ne mogu da komentarišem kad nisam bila u tako nekoj situaciji. Meni nije moglo da se desi da procuri pesma, nikome nisam slala ništa dok ne izađe zvanično. To je samo između njih dve i one to treba da reše, ne bih se mešala - rekla je Katarina i otkrila da li ju je Milica obrisala sa Instagrama.

- Ja se nikad nisam pratila s Milicom, ne znam da li je ona mene pratila. Ja sam mnogo puta imala nemile situacije i nisam dobijala podršku. Mislim da ovo treba njih dve da reše i da ne treba niko da se meša tu - poručila je pevačica.

U nastavku pogledajte detajnije:

Autor: M.K. ; J. M. Đ.