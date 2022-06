NOĆ KOJA JE SVE OSTAVILA U ŠOKU! Zadrugarima pale vilice, kad je Sale Luks izabrao potrčke i omiljenu ličnost u Zadruzi! Došlo i do velikih sukoba i uvreda! (VIDEO)

Rekapitulacija događaja!

Prethodnu noć u Zadruzi, obeležila je emisija sa Milanom Miloševićem - "Pretres nedelje i izbor potčka". Sale Luks je ovonedeljni vođa, te je svojim izborom za potrčke i omiljenu osobu, šokirao apsolutno sve zadrugare.

Prvo što se desilo, kada je Milan ušao u Belu kuću, je javno obraćanje Viktorije Mitrović, nakon abortusa koji je počinila. Ona se direktno obratila porodici Osmakčić, ovim rečima:

Kako si Viki? - pitao je Milan.

Jako mi je loše, nisam znala da to ovako funkcioniše, ali biće bolje kroz par dana. Osećam se prazno - rekla je Viki.

Da li je istina da si želela da odustaneš u jednom momentu? - pitao je voditelj.

Iskreno, kada sam ustala iz kolica, pomislila sam:"Ja ne mogu ovo", ali već sam dobila tabletu i bilo je kasno... - odgovorila je.

Marko Osmakčić, čak i u ovom trenutku tvrdi da Viktorija nije ni bila trudna, u momentu abortusa, postavljao je katastofalne video snimke Viki... - napomenuo je Milošević.

Dečko nije normalan... Ako nisam bila trudna čemu izlazak iz rijalitija, čemu ceo haos, čemu lažiranje smrti... Ja imam rezultate krvi, bete, sve ima u produkciji. Ja nisam neko ko bi lažirao ovako nešto... - odgovorila je Viktorija.

Da li te je pogodilo ovo? - nastavio je Milan.

Kukavicama je mesto u rupi. Nema potrebe da se sve prebacuje na mene. Donela sam najbolju odluku u svom životu. Slobodno može da slavi... Dečko je ozbiljan bolesnik... Šta da se očekuje od monstruma, najniže udara... Dečko, prekini sa svime, jer sve što kažeš... Dobićeš tužbu! Sve će da mi plati, neću mu ostati dužna, on je najveći šljam - govorila je.

Milan je dao reč nekolicini zadrugara, da prokomentarišu stanje Viktorije Mitrović i bizarnosti Marka Osmakčića, koji je istakao da Viktorija nije ostala u drugom stanju.

Brojim u sebi da se ne umešam. Ne mogu ovo fa preskočim. Bizarnostima nikad kraja. Ne smem da zamislim šta njemu sve stiže na tim društvenim mrežama i odakle mu one. On verovatno traži vadilice, da bi se oprao, ali je to nemoguće. Zabeležile su kamere, kada je ona bila trudna. Ja sam bio za to da ona abortira, koliko god da je to nehumano, ali je to najbolja opcija za nju i njen život. On je za mene bio jedno veliko iznenađenje, što se tiče rijalitija, bio je iskren, nekada i surov. Uvek sam ga odvajao, ali ovo sad što radi, mislio sam da će da se osvesti. Kakvu podršku da joj pruži taj čovek koji joj je ovo napravio? Ne treba ni da je ponižava i da je vređa. Devojka danima nije dobro ovde, gde je jedva skupila snage da ode. Treba da brine o tom detetu, da je ne ostavlja babi i dedi i da joj ovo bude jedna velika lekcija - rekao je Karić.

Iskreno Milane, nisam šokirana. Pričala sam sa Milicom, očekujem da ćemo čuti još neke katastrofalne stvari sa njihove strane. Nije ni čudo, koliko je monstruozan, što pokušavaju da je ospore. Očigledno nisu dobili ništa što su ga izvukli, čim oni to rade, misle da će da se operu. Mislim da Osmakčići pokazuju iz dana u dan koliko su oni loši ljudi. Takvi ljudski monstrumi da hodaju ovom planetom, treba ih istrebiti! Šta je bilo i sa drugom devojkom? Ona je, sigurna sam, samo jedan od primera. Ona je žrtva njene porodice. Meni je žao zbog odluke koju je ona donela, ali je najbolja za nju. Ja njega nisam podnosila, a sad posle svega... Toliko mi se zgadio. Ja smatram da je za njih najbolja kazna da se doživotno zatvore i to je najmanje - rekla je Anđela.

Za ovako nešto nisam nikada čuo... Očigledno su ih sa pravom prozvali 'porodicom Mengele'. Nenormalno mi je takvo ponašanje u sred njene operacije. To je nešto što nosi rizik da se nikada ne probudi... Davno sam pričao da sam ja za hemijsku kastraciju određenih ljudi, našprcaš lepo i ćao... Ko ne ume da se bavi time i ne treba... Bez obzira na sve monstruoznosti, oni su danas ostvarili svoj cilj a to je da ona to dete ne rodi... Meni je ovo van svake pameti, u životu nisam upoznao ovakve ljude... Sve to što govore, da je ona izmislila silovanje su budalaštine jer postoje novinski članci koji govore o tome, samo što ona tada nije bila poznata... Neće se niko oprati tim pričama i željom za omalovažavanjem Viktorije, jer šta će njoj sve to nakon ovakvog poniženja... - govorio je Marko.

Ja sam joj prišla, rekla mi je da sam bila u pravu kad sam došla do momenta da se popnem na sto. Negde sam mišljenja, kao Karić. Danas je uradila pravu stvar. Ako neko, slušamo bizarnosti, ne bih uopšte volela da pričamo o tome šta bi bilo kad bi sutradan rodila to dete i šta bi ta porodica uradila njoj. Ne bih volela da je rađajući to dete, shavtila da su oni još veći monstrumi. Ja sam neko ko je njemu dušu pojeo za te odnose sa ženama, pa sam razmišljala da li da komentarišem. Viktorija, kad skupi malo snage, ne bih mu ja dala mira. Morali bi da mi plate, ne finansijski, nego patnjom. Ne bih ih ja ostavila na miru. Kako se taj Marko, pokojni tata ili kako god, brat i ostali, ne plaše Boga? - rekla je Sandra.

Naravno da sam u šoku. Kad sam je videla, nije mi bilo dobro uopšte. Negde smo svi slutili da će se desiti ova odluka, ali kad sam je srela, htela sam da joj kažem da mislim da će odustati, ali mi se nije dalo da izustim to. Verovatno će joj se javiti kajanje, stići će je, imaće veliku traumu, ali šta je tu je. Sa takvim ljudima nema tu petljanja i ne treba da se prenose ovde. Što se tiče njegovog komentarisanja mene i mog odnosa, ne mogu mene da komentarišu kukavice koje tate izvlače iz rijalitija. Da je mangup, sedeo bi ovde, a ne ostavio ovu jadnu devojku u ovom stanju. Žao mi je jedino nje, ali ću reći da smatram da je uradila pravu stvar - rekla je Dalila.

Neću ja da trčim pred rudu. Očekivalo se da će to Osmakčić da kaže, jer je jedina čupalica je da kažu da je nešto namešteno i iscenirano. Da je ostala trudna, on bi tvrdio da nije njegovo dete. Što se tiče ovoga, pretpostavio sam da može biti. On je ovde bio i samokritičan prema sebi, koliko god da je bio morbidan. Mislim da on ne može noću da zaspe i da bi se svim silama vratio ovde i da je znao da je iscenirano, ne bi on izlazio. Njegov ego je povređen, jer nije u centru pažnje. Ne mrdaju se sada kad ga vide sa oduševljenjem, nego se mrdaju, pa pobegnu. Uništena mu je slika sa meklarenom, sad može samo da se slika sa helikopterom. On će da je proganja! Ako je upao u medije tako, on će sada tako da gura... Sutra, ako mala bude trčala po kući i vikala: "Hoću batu", ona će da se seti - rekao je Dragojević.

Nakon ove teme, Sale Luks je izabrao "potrčke" za ovu nedelju. Na veliko uznenađenje svih prisutnih, on je poslao Filipa Cara i Sanju Grujić.

Nešto sam razmišljao, ja ne znam ni ko mi bi bio omiljena osoba. Podigao bih MC Aleks i Anđel. Bila mi je sinoć interesantna "Igra istine", Irma da li jeste ili nije, to mi je zanimljivo između Sanje i Cara.

Nešto sam razmišljao, ja ne znam ni ko mi bi bio omiljena osoba. Podigao bih MC Aleks i Anđel. Bila mi je sinoć interesantna "Igra istine", Irma da li jeste ili nije, to mi je zanimljivo između Sanje i Cara.

Neka idu Sanja i Car - odlučio je Sale Luks.

Filipu Caru se nije svidelo to što ga je Sale Luks postavio u izolaciju sa Sanjom Grujić. Car je napao Saleta kao nikada do sada. Car je prišao Luksu i uneo mu se u lice, a obezbeđenje je munjevitom brzinom uletelo u Belu kuću i sprečilo da dođe do bilo kakvog sukoba.

Sale Luks je nasatvio da pravi "haose", pa za omiljenu osobu izabrao MC Aleks. Jovana Tomić Matora je apsolutno ostala bez teksta, kada je ovo čula.

Pa da pojačamo priču, MC Aleks - rekao je Luks.

Upravo sam ovo rekla Neveni, tačno sam osetila jer je večeras u gasu. Znala sam da će da postavi mene za omiljenu. Svi znamo kakav je Luks, kad je u gasu gleda da udara najniže i podbode osobe - Ja ću da odbijem hotel, neću da koristim ni toalet. Mi smo se vređali, znam da on mene gotivi. Njega počne da radi bes, pa namerno radi neke stvari. Imali smo žustre rasprave i uvrede, nema potrebe on sad da udara kontru Diji, Matoroj, nema potrebe - nastavila je MC Aleks.

Najlakše je da se udari na dve paljevine i dva živca. Ovo nije njegova jačina, ovo je njegova slabost. Sale nju kao gotivi, ne. Sale nikog ne gotivi. On je izmišljao, on bi ovde napravio karambol. Neko ko ima 40 i nešto godina, ne znam ni ja šta. Ja možda izgledam kao p*čkopaćenica, ali ja moje konflikte mogu da nastavim napolju. Ja se ne plašim ničega

Ti si meni smešna - rekao je Luks.

On došao u 40 godina da igra sa nama rijaliti, životni stil i Beograd. Tvoje učešće se svelo na to da drukaš ko su k*rve. Ti ne možeš da budeš sa Dalilo, sviđala ti se MC Aleks, a dobio si dve korpe - nastavila je Matora.

Nakon emisije "Izbor potrčka", održala se emisija "Pretres nedelje". Voditelj Milan Milošević otvorio je prvu temu - Karaoke šou, koji se odigrao u subotu. Milan je odlučio da zadrugari prvo pričaju o Sanji Stanković, koja je bila članica stručnog žirija te noći.

MC Aleks je jako bila ljubomorna, jer je videla da Matorina emocija prema Sanji nije ugašena. MC Aleks je rekla da će tek da iznosi stvari o Matoroj, tražila od Sanje da se vidi sa njom - rekao je Milan.

Užas! U ormanu mi je prebacila, kao plačem za Sanjom, da igram rijaliti, još mi se unela u lice. Rekla mi je da mi smrdi "p", ja sam joj rekla da je k*rvetina, ona mi je rekla da mi je majka k*rvetina. Kad ti neko udari na intimu... Prosto, glupo mi je i jadno da pričam o higijeni, kako je održavam. Ja svoje gaće kuvam, perem, sušim, držim ih gde ne može da padne prašina - govorila je Matora.

Naravno da ću posle svih onih reči da pokušam da je ponizim najniže. Rekla sam u besu, naravno da ne znam da li ti polni organ smrdi, boli me uvo - istakla je MC Aleks.

Zamisli da ja njenom bratu i navijačima kažem: "Smrdi ti sestri". Malopre sam se iznervirala, pričala sam sa Rešićkom. Prva stvar, i ja imam porodicu i braću, ne znam da li to zaboravljaš. Tvoji se bave sa mnom, a sve jer ti to praviš. Završila si odnos, čime ja zaslužujem da toliko budeš bezobrazna? - govorila je Matora.

Toliko sam se jadno osećala. Evo, prihvatima titulu rijaliti manipulatora, ako sam Sanji Stanković i Sandri Bajić toliko činila loše. Bile su zbrinute, nunane, sve živo da njima bude dobro. Sve živo sam sam činila, čak ih stavljala ispred porodice. Ja ne znam šta sam ovoj devojci uradila. Ljubomorna sam, posesivna, nisam ispala fer, izdala je, ali kad čujem to za manipulaciju. Muka mi je da mi se stavlja na teret nešto što nisam. U pravo je Darko ka mi kaže da sam ih ja birala, a onda se čudim za neke stvari. Mogla je da mi kaže šta je htela, ali ovo... Ne da je jadno, nego... Toliko me je izrevoltirala - rekla je Matora.

Svi zadrugari su bili u šoku za izgbor potčka i omiljenje ličnosti, pa su opleli po Saletu Luksu. Filip Car i Stefan Karić su bili prvi koji nisu mogli da veruju šta je on uradio.

Zna da mu više ne treba ništa i da ne mora da se šlihta. On meni rekao da on ima takvu liniju zbog mene... On je rekao da gladuje zbog mene, a nema rtučka da mu nisam dao, nosi moje stvari - govorio je Karić.

Stoka koja ne poštuje ništa - dodao je Car.

Daj mi mali budžet, ali nemoj da kažeš da sam ja taj. Ja sam navikao na ovakve ljude koji mi se smeju, a znam šta mi misli - nastavio je Stefan.

Sandra Rešić je posle celog haosa izašla da uteši Jovanu Tomić Matoru koja je najniže ponižena od strane MC Aleks, kada su se odigrale karaoke u subotu.

Milena Mima Šarac je "napala" na karaokama Milicu Kemez, na ceo taj sukob iznela da li i dalje ima emocije prema Bori Santani, i šta se to desilo sa Milicom:

Milica Kemez je ušla u otvoren rat sa Mimom. Mima, zašto? Mima, Bora ti je poručio da znaš gde je stan njegov, da te čeka, da dođeš kod njega ako hoćeš, ići ćete na more - rekao je Milan.

Kada sam odlučila da uđem u rijaliti, pozvala sam Boru, ostali smo u korektnim odnosima posle svega. Ja sam ga nazvala da mu kažem da ću da uđem u rijaliti, preko video-poziva mi je rekao da ako bude potegnuta naša tema, da kažem slobodno istinu, da ne petljam. Nikakav stan, nikakvo čekanje, mene to ne zanima. Ja sam rekla: "Pozdrav za Boru", jer me je Milica komentarisala ironično, da se nisam obrukala, da su mi lepe obrve, da sam prelepa. Pošto me je tako komentarisala, ja sam rekla to. Odgovorila sam na provokaciju - rekla je Mima.

Grujo, ti si danas rekao Anđelu da ćeš da ustaneš i završiš sa Mimom za sva vremena, tj. da staviš tačku - dodao je Milan.

Devojka se za tri dana nije udostojila da dođe i popriča sa mnom. Gledala je da odgovari na provokaciju, a nije mislila kako se ja osećam. Drugo, voditeljki je rekla da je imala želju da ga pozdravi. Sa tom izjavom, dala je pravo nekome (Bori) da radi šta hoće. A dan pre toga smo polemisali o našoj vezi, da nikad nije iznela neki stav - govorio je Gruja.

Jao, ti imaš stav. Čovek je rekao da više neće uzeti kap alkohola. Obećao je da neće više piti, da ne bi sebe dovodio u onakve situacije i on nije mogao da održi svoju reč. Zamislite to. Čovek koji za nešto najbanalnije ne može da održi reč... - istakla je Mima.

Radi se o tome što me u tom trenutku nije ispoštovala. Tri dana mi nije prišla, a zna da je kriva. Pita Anđela šta je uradila, ne dođe mene da pita. Umesto meni da se izvini, pita nekog drugog šta je uradila - istakao je Gruja.

Na sukob sa Milicom Kemez se nadovezala i Marijana Zonjić, koja nije štedela svoje reči za bivšu zadrugarku:

Ja ću se obratiti Milici. Ja nisam bila sa Borom, njoj je krivo, jer je bio zaljubljen u mene. Bilo je priče da uđemo u vezu, ja nisam, ušla sam sa Radetom. Bila sam kod njega u stanu, on kod mene, ali ništa nije bilo. Imale smo i fizičke kontakte. Ona je rekla ovde da je sukob jer sam je nazvala siročetom, a ne zbog bore. Verujte mi, zbog Bore je. On mi je sve prenosio, svaki put kad se čujemo, naj*be. Bilo je priče i o muzičkoj saradnji, ali je ona to branila. Milice, dok si ti bila u "Zadruzi", o tebi su izlazile slike iz Švice i Bujanovca, o meni nikada - poručila je Marijana.

Nije Milica rekla, nego je Bora rekao da te je j*bao - dobacio je Lepi Mića.

Meni su slali slike vezane za nju, za oženjenog Albanca, koji mi je pretio zbog nje, iako mi je sve potvrdio. Iskreno, ja sam se juče najviše zabrinula za Filipa Đukića, toliko o Milici Kemez - dodala je Zonjićeva.

Neću se mešati u odnose Milice i Marijane, ali je Bora to pričao (da su Marijana i on spavali), a ne on - rekao je Mića.

Neka se momak oglasi i kaze sve vezano za mene, samo neka puca. Ja znam zašto mene Milica napada, to su neke stvari odranije - ustala je Marijana.

Marijana je ušla kasnije u "Zadrugu 3" i ušla je kao devojka Bore Santane. Da bi posle Bora rekao da je Marijana bila u vezi sa nekim njegovim prijateljem i da je veza prikrivana. Marijana udara na pogrešnu osobu, Bora je rekao da je bio sa njom dva puta, Bora je rekao da te je j*bao! - istakao je pevač.

Bila je priča o vezi, trebalo je da budemo zajedno, niti smo se poljubili, niti ništa. Borivoje, oglasi se - nastavila je Zonjićeva.

A što se Milice tiče, trebalo je na sud da idemo, ratovale smo, ja imam slike, sve. Ona je psihopata, Bora nije smeo da mi se javlja zbog njega. Ja sam sa Borinim drugom bila u vezi, a Bora i ja smo imali dogovor, najlakše je bilo da kažem da sam sa Borom u vezi i da se ništa ne dešava, da guram tako priču do kraja. A Bora i dok je bio u vezi sa Milicom, sa mnom se čuo krišom - govorila je Marijana.

Filipovim teorijama nikada kraja - Filip je Dalilu Dragojević ispitivao oko Dejana Dragojevića, pa jedno drugom otkrili da primećuju njegove poglede i provokacije.

Kako si ti danas videla? - pitao je Car.

Kako si ti videla kad je on lomio stakla da tebe neko gleda? Ja kad sam videla da je silazio sa stepenicama, okrenula sam glavu. On je pogledao jer je video da je uzet ležaj, posle toga si dobio provokaciju da smo klošari. Ja se ne bih vratila u taj odnos da ti mene nisi ostavio. Mi smo završili nakon 20 dana našu vezu, nije preraslo u ovakvo voljenje. Je l' bazen problem? Ja ću onda ovde da se sunčam - dodala je Dalila.

Sve si u pravu! Neko ustaje, a ja smatram da tebe on indirektno potkačio - nastavio je Car.

Ja da želim da se svetim bilo kome, meni mora da znači. Ti si poslednji čovek koji smatra da između mene i tog čoveka nešto postoji - govorila je Dalila.

Ti si ta koja meni svaki dan govori nešto - odbrusio je Car.

Kakve to ima veze sa mnom? Ja sam njega ostavila - poručila je Dalila.

Juče sam te sprečio da uradiš nešto, a znam da će negativno da se protumači - govorio je Car aludirajući da juče nije dopustio Dalili da pojede parče Dejanove rođendanske torte.

I poslušala sam te. Da li možeš ovde da živiš normalno? - pitao je Car.

Ako tvoj bračni partner priča nešto, a ti uzvraćaš, za mene to nije sitnica - dodao je Car.

Ja uzvratila nikom ništa nisam - vikala je Dalila.

