KO JE RASTINA 12 GODINA MLAĐA DEVOJKA?! Glumica u usponu, ženama deli savete, a o njenim VRELIM SLIKAMA priča se na mrežama

Prema pisanju domaćih medija, reper Stefan Đurić Rasta je posle dužeg vremena otpočeo emotivnu vezu sa 12 godina mlađom Marijom Balaban.

Šta se za sada zna o njoj? Kako mediji prenose, Marija je sa 15 godina napustila svoju rodnu zemlju i otišla u Austriju da studira glumu.

Balabanova se trenutno nalazi na univerzitetu "Vienna's English Theatre Academy", pa je shodno tome pozorište njena druga kuća. Pored glume, ona je popularna i na Tiktoku gde ima skoro 80 hiljada pratilaca, kojima na šaljiv način prikazuje ponašanje jedne balkanske mame. "Nindža ratnica", kako je sebe nazvala na ovoj aplikaciji, dobila je epitet jedne od najboljih mladih influenserki.

Ona kaže da se vodi mantrom "moj život je magičan, i ja sam otvorena za primanje", pa nije ni čudo da je ljubav pokucala na njena vrata. Marija često deli savete mladim devojkama kako treba da se postave i da cene sebe, pa kaže da je inspiraciju pronašla u svojoj mami koja je pisac.

Kako je "Telegraf" objavio, Rasta je trenutno nalazi na letovanju sa lepom Marijom, koju je do sada krio od očiju javnosti. Naime, on je objavio brojne storije u kojima je snimao pratiocima kako uživa na moru, ali i to da nije sam, međutim, usnimio je samo vitke noge devojke sa kojom provodi vreme.

Te vitke noge "odale" su repera, a prema našim saznanjima, vlasnica istih je Marija Balaban. Sudeći i po njenim objavama na Instagramu, jasno je da se reper i 12 godina mlađa glumica nalaze na istim lokacijama.

