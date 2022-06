KAĆA GRUJIĆ U RATU S NOVINARIMA! Pevačica otvoreno o skandalu na svadbi: ''Organizovali su ŠTRAJK, sada okreću glavu kad me vide! Ne želim OVAJ STRES''

Hoće li doći do primirja?!

Kaća Grujić sa nedavno održane gala svadbe sa Markom Gobeljićem nosi najlepše moguće utiske, međutim, već nedeljama svi bruje o skandalu koji je pevačica imala sa predstavnicima sedme sile. Novinari mahom tvrde da ih pevačica tog dana, iako ih je sama pozvala na veselje, nije ispoštovala, zbog čega je bojkotuju, a ona tvrdi suprotno.

- Ne znam da li nekome nije jasno ili jeste... Došlo je do nesporazuma. Pozvali smo novinare iz poštovanja, jer ja imam saradnju sa njima godinama i glupo bi bilo, ne želim da krijem. Rekli smo da dođu ispred hotela u 16:30h, da će za njih biti posluženje, piće, hrana, što je sve tako i bilo. Trebalko je da sačekaju nekih 45 minuta do sat vremena, dok se mi islikamo sa gostima i da izađemo, da damo intervju. Očigledno da to njima niko nije rekao, ne znam kako je to moguće, jer su oni ispoštovani. Bili su od 10 ujutro ispred moje kuće, niko im ništa nije rekao, nije zamerio... Stajali smo ispred Hrama, slikali se, usput odgovarala na pitanja. Imala sam situaciju, mi ulazimo posle venčanja u limuzinu, cela sam mokra na 40 stepeni, dižem haljinu... Čovek, fotograf, na silu otvara vrata, uleće unutra, slika sve to... Bespotrebno - počinje priču Kaća u emisiji "Amidži šou" i dodaje:

Dolazimo ispred hotela, da se presvučemo, slikamo s gostima, izađemo - napravili su ogroman štrajk. Bio je nesporazum, mislili su da smo ih mi ispalili. Zašto bih ja zvala, da meni dolazi sto novinara, da bih ja njih ispalila?! Oni su rekli da ih ja nisam ispoštovala, da nisam dala intervju, a suština je da je ispao nesporazum. Izašli smo, ostalo je par novinara, pitala sam gde su ostali... Rekli su da sam izbacivala ljude, nisam! Mi smo imali obezbeđenje, ali kako ja da prođem do crkve? Da ih nije bilo, ne bih uspela. Napravila se frka... I dalje ne mogu da objasnim ljudima. Taj dan je moj dan, ja se ne udajem zbog novinara, već zbog sebe. Valjda imam plan i protokol svoje svadbe, u koji svako treba da se uklopi... Za ovih deset godina ne postoji neko koga nisam ispoštovala i nisam zaslužila da sada posle svega toga i dalje pišu užasne laži, da mi je otac mason, da mi muž duguje neke pare... Za te ekstremne naslove, moji advokati su upućeni u sve to i rešićemo na taj način, jer ja ne želim takav stresan život. Ti neki, pojedinci, kada me vide okrenu glavu - nemam ja problem, okrenem i ja, ali ja imam svoje prijatelje i društvo i u novinarskom svetu. Žao mi je što je ispao ovakav nesporazum, ispoštovani su sa naše strane maksimalno.

