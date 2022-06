BOBAN RAJOVIĆ OTKRIO DETALJE SA SVADBE ĐANIJEVOG SINA: Progovorio o Seki i Ljupki Stević, pa otkrio kakav je kada se napije!

Pevač se osvrnuo i na suprugu, koja je nedavno proslavila rođendan, pa nam je otkrio šta joj je poklonio

Bobana Rajovića zatekao se na jednoj promociji u prestonici, pa je tom prilikom za jedan medij progovorio na aktuelne teme iz njegovog života.

On nam je otkrio kako se proveo na svadbi sina njegovog kolege, da li je dobio bakšiš i gde je taj novac završio, a ispričao nam je i anegdotu sa skoro održanog nastupa.

Nedavno si bio na svadbi sina tvog kolege Radiše Trajkovića Đanija. Kako si se proveo?

- Seka Aleksić je sedela tik pored mene, ona je kraljica! Znam da je ona ukrala taj šou sa njenim ozbiljno dobrim raspoloženjem. Voleo bih opet da budemo kod njega na nekom veselju, dabogda on stalno pravio nešto.

Jesi li se provodio samo sa Sekom ili još nekim kolegama?

- Bio sam sa suprugom, svi smo se super proveli, Zlata Petrović, Goca Božinovska, Seka, Vanesa, ja, Jana, to je neka stara garda koja je bila.

Obično kolege zapevaju jedni kod drugih na veseljima. Je l' si uspeo da uzmeš neki bakšiš?

- Nisam ja došao na Đanijevu svadbu da uzimam bakšiš, bilo je, ali sam to dao orkestru Borka Radivojevića.

Pomenuo si Seku, a kakav si ti kada popiješ?

- Srećan sam, veseo, nasmejan, ljudima priuštim nešto dobro, da budu veseli.

Imao si nedavno "bliski susret" sa Ljupkom Stević. Kako je tebi mogao da se desi udes kad tvrdiš da si dobar vozač?

- Nije to bio nikakav udes, to što se desilo sa, igrom slučaja, njenim automobilom, meni se dešava tri puta nedeljno, kad se uparkiram, desi se nekad neka ogrebotina. Ja sam vozio taksi u Danskoj nekoliko godina, zato dobro umem da vozim.

Pomenuo si decu, kakvo ste iznenađenje priredili tvojoj supruzi za rođendan?

- Deca su joj poklonila veliki buket cveća, koji nije mogla da drži. Ja sam došao srećan kući, zagrlio je i poljubio, rekao joj da je volim, a pravi poklon će biti decembra, kada bude 30 godina braka, ona je zaslužila da joj kupim kompletnu planetu.

Žene te vole, a dokaz tome je da ti često na nastupima bacaju brushaltere, donji veš...

- Nedavno sam pevao u Kotoru, bila je prepuna diskoteka i to se desilo. Ne volim sam da pričam o tome, to je nešto što treba drugi ljudi da vide. Padale su u trans, jednu curu su izneli, bilo je zaista puno. Dešavalo mi se da priđe da devojčica od 13, 14, sa roditeljima, gleda netremice, trese se. Meni je drago što me vole.

Autor: M.M.