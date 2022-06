Nataša je prvi put za medije ispričala šta se dešavalo 24 sata pre nego što je saznala da joj je najmlađa ćerka preminula.

Nataša Đukić, majka influenserke Kristine Kike Đukić (21), koja je izvršila samoubistvo pre šest meseci u svom stanu u Beogradu prvi put je progovorila o ćerkinoj smrti!

- Poslednji put sam se čula sa njom 7. decembra oko 23.36 sata, pitala me je da li ću moći da joj platim kiriju za januar, a ranije tog istog dana me je pitala da li mogu da podignem kredit da kupimo stan... Te večeri je, kasnije sam to videla sa ručuna, platila hranu koju je poručila od 2 do 4 sata ujutru. I sad se pitam da li osoba koja planira da kupi stan, istovremeno planira i da se ubije.

- Tokom razgovora dogovarale smo se da sutra dođe da proslavimo moj rođendan. Rekla mi je da ćemo se sve dogovoriti kada se sutra bude probudila, ali to se nije desilo - priča neutešna majka i dodaje da je Kika uglavnom noću bila budna i da je tokom dana duže spavala.

Nataša nam je ispričala da je dobila poziv od Kikine drugarice koja joj je čestitala rođendan i obavestila da će ići do njene ćerke, pa će zajedno doći kod nje. Međutim, Kika nije odgovarala na poruke.Nataša kaže da je oko 22 časova dobila poziv od Kikine drugarice koja je otišla kod njene ćerke u stan.

- Rekla mi je "Kiki ide pena na usta", a ja sam joj rekla da odmah pozove hitnu pomoć, a da mi stižemo - kaže Nataša i dodaje da je odmah nazvala taksi i uputila se ka stanu.

Autor: M.K.