Otkrio da li bi ispravio neke greške iz prošlosti, koje je počinio!

Pevač Andrija Đogani (Baki B3) otvorio je dušu o periodu koji ga je proslavio. Baki B3 koji je popularnost stekao devedesetih godina, pojavio se na festivalu povodom muzike iz tog perioda.

Denser je otkrio da li bi se vratio u taj period i ispravio greške iz prošlosti koje je tada počinio.

- Ne, zašto bih se vraćao u taj period, menjao se za isti, da bih ispravljao greške? Uradio sam ono što sam mislio da treba da uradim. Bio sam delinkvent, problem za okolinu. Ne bih menjao taj period, možda me je to dovelo do ove situacije, do ovog sistema. Zato što danas mnogi gledaju korist, a devedesetih si imao prijatelja i drugara. Ta škola koju sam naučio devedesetih nema cenu. Na vreme sam stao, povukao ručnu, imao sam prave prijatelje, ko familiju, mogli su da me upute i kažu: "Druže, ne ideš pravim putem, vrati se u kolosek". A to što sam ja radio kad sam bio delinkvent, imao sam oko sebe loše društvo, zemunac, teško vreme, boriš se, padaš u iskušenja. Hvala Bogu, nikoga nisam ubio, nisam silovao, nisam pljačkao - ispričao je Baki u dahu.

Autor: M.K.