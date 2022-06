Bivšu zadrugarku sve stiglo!

Kao bomba u domaćim medijima odjeknula je vest da je pevačica i bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' Ivana Šašić hitno hospitalizovana, a mi smo je odmah kontaktirali, kako bismo saznali kakvo je njeno zdravstveno stanje, te da li je sve povezano sa emotivnim brodolomom koji ju je zadesio nedavno, kada je saznala da je suprug Bojan Simić vara sa starijom gospođom.

- Evo, loše sam... Još sam u bolnici. Pozlilo mi je od silnih stresova, koje sam imala u poslednje vreme. Nije samo razvod, već i puno posla. Radim svaki dan, malo sam se i preforsirala. Svaki dan radim po ceo dan, danas sam bila u Ljuboviji i po povratku odande mi se baš slošilo... Premor i stres. Lekari su mi savetovali da mirujem, da se što manje nerviram. Moram malo da se smirim... - počela je Ivana za Pink.rs i progovorila o razvodu od Bojana Simića, sa kojim je bila pet godina, a koji ju je varao sa starijom gospođom.

- Imamo razvod zakazan za drugi avgust. Čekam da se to sve završi. Nema tu šta da se priča, urađeno je šta je urađeno... Nema tu povratka. Možeš da me prevariš intimno, ali ne ljudski - poručila je pevačica i dodala:

- Porodica je uz mene... Moja deca brinu o meni. Sve će to proći, sve je to život. Trenutno se nakupilo sve, emotivno i poslovno, ali sve će to doći na svoje... - rekla je Ivana za Pink.rs.

Autor: M.K.