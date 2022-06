SAZNAJEMO! Vanja Bulić ŽENI SINA! Oduševićete se kad vidite na koji način je Ognjen VERIO svoju devojku! Nikad originalnija PROSIDBA! (FOTO+VIDEO)

Radosne vesti u domu poznatog voditelja i novinara.

Kako saznaje Pink.rs, poznati voditelj i novinar Vanja Bulić ženi naslednika Ognjena. Naime, Vanja Bulić sa suprugom Slađanom ima trojicu sinova - najstarijeg Dušana i blizance Ivana i Ognjena.

Jedan od blizanaca, Vanjin sin Ognjen priredio je originalnu prosidbu. On je odbojkaški trener, a povodom čina veridbe okupio je svoju prvu i poslednju generaciju, koju je trenirao. Svi dečaci i on su kleknuli, dok su devojke stajale sa ružama pored i Ognjen je tom prilikom zaprosio svoju devojku, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Nakon originalne i nezaboravne prosidbe, Ognjen je priredio za porodicu i prijatelje proslavu i iznenađenje na jednom splavu.

Kada je voditeljev sin zaprosio devojku, izgovorio je:

- Iza mene je moja prošlost, a ispred mene moja budućnost.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.K.