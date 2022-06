Ovo niko nije očekivao!

Sinoć je u Belu kuću ušao voditelj Milan Milošević zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje". On je okupio zadrugare oko crnog stola gde su najpre komentarisali podelu budžeta novog vođe Mateje Matijevića, a potom razgovarali o svim aktuelnim temama koje su obeležile nedelju za nama.

Na samom startu zadrugari su komentarisali Matejinu podelu budžeta i osudili ga da je sve vreme kupovao mir pa je ljudima sa kojima je u sukobu davao srednje budžete. Najviše su ga osudili zbog budžeta Anđele Đuričić jer su njih dvoje imali žestoke sukobe. Zadrugarima nije bilo svejedno što Mateja nikome nije rekao u lice šta misli nego je tražio lakši način da ublaži sve.

Tokom komentarisanmja budžeta Ana Jovanović je nastavila sa provokacijama Anđele Đuričić koja ju je javno zamolila da to više ne radi. Naime, Ana je rekla da je Anđela pijana slupala kola svom bivšem momku, što je nju jako pogodilo i za šta kaže da nijen istina pogotovo jer je poznato da je njen brat poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Zbog nepoštovanja pravila Velikog šefa, zadogari bivaju svakodnveno kažnjavani, a ovaj put im je Milan to i rekao jer su sve vreme ometali tok emisije.

Nakon toga je Mateja izabrao svoje potrčke, i bez imalo tenzije izabrao Sandru Rešić i Anđela Rankovića koji su nedeljama u nazad nerazdvojni.

Njih dvoje su prokomentarisali to, i dok je Sandra rekla da je to očekivala, Anđelu nije bilo svejedno pa je Marko Đedović rekao da svi vide emocije kod njih pa ih je u jednom momentu i nazvao folirantima, a njegovom mišljenju su se pridružili i Filip Car i Dejan Dragojević.

Dejan smatra da se Sandra plašila da prizna svoje emocije jer je ona doša da se predstavi kao dobra pevačica a ne kao devojka koju će svi da komentarišu zbog ljubavnih odnosa:

Rekao sam rekao da bih danas naveo Sandru i Anđela, kao najopsednutije danas, jer konstantno žele da ispadnu ljudima dobri, pošteni i normalni. Desila se situacija gde ona govori kako nikada neće oprostiti, a vidim zakopčava joj haljinu maločas. Kako bi bilo da su u dobrim odnosima. Zaista ne razumem takav odnos. Anđelo kada je uštao, imao je slično mišljenje kao Đedović, kada je ušao. Takođe i Sandra. Rekao sam, Anđelo ima prsitisak, Anđelo želi vezu, a Sandra odbija, posle dođe i želi da prošetaju. ONA JE DOŠLA OVDE DA SE OSTVARI KAO PEVAČICA, PEVAČICI NE TREBAJU ODNOSI OVDE, VEZE I VEZIVANJE. Sandra, ne treba ti Anđelo, treba ti karijera. Zato njoj sad ne prija Anđelo, jer će ako raskinu biti pitanje da li je sve to bila gluma? Došli su do momenta da moraju da odluče, a on se da plaši da prizna sve, da je ne povredi ako ne budfe mogao da nastavi odnos s njom zbog pritiska. Ne postoji prioblem osim toga jer se plaše mišljenja naroda. Ili će se udaljiti ili će se spojiti. On se vratio Sandri, da bi popravio sliku o sebi. Zamišljao je kako će svi reagovati kad on izađe odavde - istakao je Dejan.

Nakon Dejana Dragojevića, reč od voditelja Milana Miloševića je dobila Dalila Dragojević, kako bi prokomentarisala to što je Mateja Matijević odabrao Sandru Rešić i Anđela Rankovića za potrčke, kao i njihove reakcije:

- Po ko zna koji put me je sramota, stidim se, sramota me je što svog momka dovodim u situaciju neprijatnu. Krivo mi je što sam sebe stavila u poziciju da budem pomenuta sa muškarcem drugi, a da nije Filip. Sada ću se osvrnuti na ovu priču. Sandra Rešić ne treba sada da se uvredi, ali nekako mi izgleda kao da se moje ime koristi za pranje od nestupanja u vezu. Kao ona ne može da pređe preko Dalile, on je uradio lošu stvar, on će da se trudi da uđu u vezu, ona ima dostojanstvo... Dosta ljudi ju je usr*lo večeras, a ona nema reakciju, nego kao čeka svoju reč. Ona smišlja odgovor na ovo što su drugi izneli, a to su činjenice. Ne može da kaže da ju je Anđelo povredio donos sa mnom, koji je bio bezvezan. Muka i je više da slušam: "Dalila, Dalila, ne mogu da pređem preko Dalile". Kao da su bili u vezi, a on ju je prevario. Ne želim da se više provlači moje ime, da se ja osećam neprijatno, da se Filip oseća neprijatno. Neko je malopre rekao, slušala sam izlaganja, da je Sandra Rešić neko ko se vodi postupcima i pričom Marka Đedovića. Marko je rekao da Sandra ne treba da prelazi preko poniženja, on joj je tako dao smernice kako treba da se ponaša prema Anđelu - istakla je Dalila nakon čega je Sandra ustala:

Da razjasnimo jednu stvar, mene boli uvo za vaše pritiske. Što se tiče, ove lepe priče što su svi ispričali. Kada je Anđelo uradio šta je uradio, ja sam bila zaljubljena u njega, on to nije znao. Ja to nikada nisam izgovorila naglas, osim tebi i Matoroj. Onda je on uradio šta je uradio i onda je bio istinit komentar Dejana Dragojevića kako se smeju i navijaju za vezu Dalile i Anđela, a ja sam pognula glavu. Meni je bilo žao zbog toga što mu se dogodilo, tj. zbog toga što je sam sebi napravio. Ne pada mi na pamet da budem folirant. Ako dečko prema kome ja imam emocije, govori da hoće da bude sa mnom u vezi, a priča o odseljenju u Kolumbiju u avgustu. Ako on odreaguje ovako kako odreaguje, šta ja da radim? Sa kim? Možda naša veza ne bi uspela...Ja posle dve godine, konačno imam ljubavni problem. Ja imam problem poverenja, ne da nećemo uspeti, da neće da se desi kad mi izađemo odavde - plakala je Sandra, pa se obratila Dejanu:

A ti Dejane Dragojeviću, dabiogda ti se vrati sve što misliš o meni, za svih ovih koliko meseci koliko te ne komentarišem. Ako ja imam neku emociju, kakva god ona bila, nisam ga ni poljubila, mi sedimo, njemu pada raspoloženje, ja dižem raspoloženje. Ja to razumem. On meni kaže malo pre: "U avgustu, Bože zdravlja, Kolumbija", ja mu kažem: "Ako, idi". To su stvari koje moje nepoverenje dovode sve više i više. Koga boli ku**c za ovo sa Dalilom! Ne zbog Dalile, nego zbog toga što u tim momentima, kada sam ja mislila da je između nas sve okej. Ja sam uvek čekala da on prvi odgovori na pitanja za lep par, da bih znala šta da kažem. Moje drugarice ne znaju kako izgleda moj se*s, zato što ja to ne pričam. Ja verujem da igleda da je foliranje, ali je to moja želja, da ja idem na tamo, ali me toliko odvlači. Mene nije strah od rijalitija - nastavila je Rešićeva.

U jednom momentu je Sandra izletela uplakana iz Bele kuće a Anđelo je krenuo za njom kako bi je utešio. Ona je bila šokirana komentarima Dejana i Đedovića. Nju je Anđelo tešio i brisao suze sa lica da bi je u jednom momentu poljubio.

Njih dvoje su se nakon toga osamili i pričali o svojim emocijama.

Nakon toga je voditelj Milan Milošević otvorio šampanjac za Anđela i Sandru i njih dvoje su se poljubili ispred zadugara što su oni nagradili aplauzom.

Nakon toga je Mateja izabrao svoju omiljenu osobu i to je bio Lepi Mića.

Stefan Karić je nakon toga na početku pretresa rekao da će Dejan tek u emisijama Narod pita otkriti sve stvari o Dalili i njegovoj porodici. Sa druge strane Đedović smatra da se Dejan osvestio kada je video u uspomenama svoju porodicu.

Mensur AJdarpašić je odudio Dejana jer se odrekao porodice, a sada im se vratio.

Nakon Mensurovog izlaganja Dejan je ustao i priznao da je jako osvetoljubljiv:

Već su uspomene bile za Dan zaljubljenih, ništa novo, a tad je bila još svežija situacija. Ja sam već plakao zbog babe pre par nedelja, sa Aleksandrom stalno pričam o babi. Ja sam zaplakao kad sam video komplet celu porodicu, sve moje, setio sam se svega. Kad sam video babu kako hrani Kurketa, Kurke je živ, ima 15 godina. Ja mogu ljudima ovde da pričam, ali niko nije pretrpeo šta sam ja. Ja sam neko ko je prežalio sve, nema potrebe da žalim. Ako je neko ispadao lud i glup, to sam bio ja. Ja sam se borio za taj brak i ispadao psihopata zbog toga. Ja sam pokušavao i trudio. Zašto bih žalio za nečim što sam prežalio? Ja nisam gledao te stvari na televiziji, suočio sam se odmah, lice u lice. Druge stvari, ovo što pričaju da ćemo se pomiriti, to mi je turpijanje mozga. Žele da izazovu da prođem kroz staklo. Okej, pomirio sam se jednom, šta sad, treba da j*bem mamu 24 sata da bi ljudi verovali da je ne volim? Ponavljam, ono šta sam ja gledao, šta sam preživeo... Nisam se ja čašom lupio jer me je pogodila pesma. Nego sam sam sebi priznao neke stvari. A to je najteže. Posle toga je bila i scena u garderoberu, i ovde izlaganje, nisam poklekao. Druga stvar, Aleksandri ne bih mogao da pružim ljubav i pažnju, da mene nešto kopka. Ne interesuje me njen tata. Mogu da idem do najmorbidnije situacije ako hoću. Ja sam neko ko je osvetoljubiv. Sandri neću zaboraviti nikad kad je izašla na onu kameru. Ja mogu kako hoću. Da hoću nešto da uradim, mogao bih da napakostim, da se niko ne oporavi. Kao što sam rekao, jedino što me interesuje od nje je auto, ja sam ga platio. Zašto bi ona rekla da će se to rešiti kad ona izađe napolje? Da mi otkači kočnice, da mi skine kleme, odakle ja znam... Sigurnije da se naši očevi čuju i lepo auto bude kod kuće. Nema kontakta, ne interesuje me nikakav razgovor sa njom. Sve što sam odavde rekao je istina. Onog trenutka kad izađem napolje, postoji stvar da ću izvaditi mačetu ukoliko bude potrebe. Ja sam neko ko je do poslednjeg trenutka branio sve. Ona sada ulazi u raspravu sa mnom jer ja Filipa zove zet. Onda ona plače na uspomene, njega ne pogađa. A on ljubomoran kao pas, pa prvi bi joj to prebacio. Mene ničije pranje ne interesuje. Ako vidim da se neko pere i plače na silu, neću tu noć ustati i reći to. Šta je njoj bilo lepo? Da je bilo lepo, trajalo bi. Onda Marijana ustaje i iznosi neku informaciju. Sve što se ovde desilo je mene u jednom trenutku bolelo, u drugom sam presekao i više me ne interesuje. I zašto non-stop na meni pritisak, kao sve bih ja, što ne bi nešto drugi? Ja sam otpatio, gledao sam i j*bačine i muvačine i razvlačenje, i laži sa jedne i sa druge strane. Zasijalo mi je posle pomirenja. Sve ima svoj tok dešavanja. Ja sam svaki sekund, svaki dan imao isti problem, drugi ne. Da su bili u mojoj koži, ne bi rekli: "To će". Ali neka komentariše ko hoće. Bude li neko video moju poruku ili nešto, javno ću da isp*šim polni organ, neka bluruju lika. Ja sam na uspomenama gledao porodicu. Ne interesuju me lepe stvari iz braka sa Dalilom, samo negativno. Da je trebalo da bude lepo, bilo bi lepo. Ne bih bio iskasapljen. 7 puta sam ugasio cigaretu sebi na ruku, zbog čega? Ja da žalim, zbog koga? - rekao je Dragojević.

Car je odmah nakon Dejana skočio i rekao mu da je mnogo gore što je on izdao svoju porodicu nego što je Dalila prevarila njega. Dalila je potom ustala i rekla da je Dejan sam sebe nazvao osvetoljubljivim i tom prilikom mu se izvinula za prevaru koja se desila sa Carem.

Zbog Dalilinog komentarisanja Dejana Dragojevića ona i Car su ušli u žestoku raspravu pa ju je on i gađao flašicom u jednom momentu.

Viki Mitrović je potom ustala i otkrila kako se oseća nakon bizarnog čina porodice Osmakčić i tom prilikom mu poručila da vodi rat sa svojom porodicom a ne sa nekim durgim.

U ranim jutarnjim satima su se Anđelo i Sandra uselili u izolaciju, a Đedović im je dao blagoslov. On je srećan jer je spojio svoje prijatelje.

Mesnur Ajdarpašić i Stefan Karić su razgopvarali u toku jutra. Naime, KArić je sve vreme pokušavao da objasni Mensur koje su njegove greške ali njemu to nije dolazilo do mozga, pa se sve vreme borio protiv Karića.

Sandra i Anđelo su se u izolaciji prepustili emocijama, a tom prilikom su razmenjivali nežnosti na sve načine. U jednom momentu ih je prekinuo Miki Đuričić koji ih je prekinuo io čestitao im.

Zadruga 5 - Sandra i Anđelo nastavili gde su stali nakon Mikijevog prekidanja - 28.06.2022. pic.twitter.com/mGweLHAhKa — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. јун 2022.

Zadruga 5 - Maksimalno uživanje Sandre i Anđela - 28.06.2022. pic.twitter.com/w186WF45le — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. јун 2022.

Nema sumnje da Zadruga svakondevno obara sve rekorde zbog toga ostanite uz TV Pink i portal Pink.rs gde možete naći sve vesti o najgledanijem rijalitiju.

Autor: Pink.rs