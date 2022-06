MINA VRBAŠKI ZA PINK.RS! Evo šta joj je rekla porodica Mateje Matijevića, a tek da čujete kako je uzvratila Tari Simov! BIĆE HAOSA! (VIDEO)

Mina Vrbaški odlukom gledalaca napustila je "Zadrugu" u nedelju, a svoje prve utiske nakon izlaska iz rijaltiija sumirala je za naš portal.

Kako se osećaš posle izlaska iz "Zadruge"?

- Čudno mi je sve nekako, ali drago mi je što sam izašla, u jednu ruku - lakše mi je ovako da se oporavim od svega. Pala sam u depresiju, razneli su me ove sezone poslednjih mesec dana, ali dobro je u suštini, sve onako kako sam mislila. Videla sam kako sam učestvovala, ponašala se, imala sam sve hvalospeve ovaj put. Ne znam što me je narod ove sezone toliko hejtovao.

Hoće li tvoja i Matejina ljubavna priča nakon njegovog izlaska dobiti neki lep epilog? Čemu se nadaš?

Čekam ga, nisam se ohladila. Moja podrška ga bukvalno prati, sluša, čula sam kada je rekao Mikiju da jedva čeka da izađe, da zna da ga čekam, da mi veruje... Drago mi je zbog toga. Nisam pravila loše postupke unutra, osim postupka koji se desio, ali zanemariće to kada bude izašao. Čula sam se i sa njegovom sestrom, sa Reljom, sve je super. Njima je bitno da je on srećan, onda su i oni srećni, oni tu ne žele da se mešaju. Prvo što sam joj rekla je:"Ja ne znam šta da ti kažem, da li ste mi zamerili nešto?", bilo mi je čudno sve. Rekla je da nisu ništa zamerili, videli su da je bio srećan pored mene. Cenim njegovo mišljenje, biće mu drago kada bude izašao i sve to video.

Kakvo mišljenje tvoja majka Ivana ima o tvojoj vezi sa Matejom?

- Mama je srećna, ona ne želi da se meša u moje odnose. Rekla mi je:"Ako si ti srećna, srećna sam i ja". Videla je da je to bilo zdravo i normalno... I te svađe, nije bilo ništa strašno, u odnosu na to šta je meni ranije bilo. Drago mi je zbog svega, zadovoljna sam.

Mnogo se pričalo o tvom poslu na privatnoj klinici, šta se sa tim dešava? Jesi li zadržala posao, jesu li ti nešto zamerili?

- O tim stvarima ne bih da pričam. Tu se neke stvari još uvek nisu rešile, o tome ne dajem izjave.

Svašta se promenilo za vreme tvog boravka u "Zadruzi". Jesi li čula za aferu koju su imali Sandra Čaprić i Fran Pujas?

- To sam čula, najbolji drug mi je ispričao. S obzirom na to koliko su me neki pojedini ljudi pljuvali... Oni pokažu svoje pravo lice napolju. Mislim da je dovoljan njen dolazak u emisiju i njeno ponašanje pred kamera, ne znam kako bih to nazvala... To je sve pokazalo, ne znam da li ste mene ikada videli da ja budem u nekom tako čudnom stanju.

Tara Simov, Matejina bivša, te je žestoko prozivala i vređala dok si bila u "Zadruzi"?

Nisam ni očekivala nešto drugo, a niti sam se bavila njome. Očito sam im trn u oku čim imaju tako loše komentare o mani, a završavaju tako kako završavaju. Želim svima svu sreću, nikom ne želim zlo. Sve što oni meni žele, nek se njima vrati sto puta više.

Jesi li u kontaktu sa Mensurovom podrškom, sa kojom si komunicirala uoči tvog ulaska u Belu kuću?

- Ljudi koji su bili tu uz mene, zahvalila sam im se, kao i oni meni. Nema šta da nastavljam tu temu koja je bila, to je završeno. Još jedno, hvala im što su bili uz mene, i oni su se meni zahvalili.

I, za kraj... Ko je bolji čovek, Car ili Mensur?

- Ne bih to komentarisala zaista. Nije teško pitanje, ali me oni kao ljudi ne interesuju. Na samom izlasku se nismo ni pozdravili. S kim se nisam pozdravila, to znači da ti ljudi nisu tu, da za mene više ne postoje.

Autor: D.T.