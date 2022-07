Nevena Savić, zadrugarka koja je sinoć, u okviru finalne nedelje, glasovima gledalaca izbačena iz "Zadruge", prve utiske sumirala je u razgovoru za Pink.rs.

Iako je strepela od toga na kakve će reakcije porodice naići, kaže da je sve prošlo u najboljem redu.

- Dobra je situacija, uz mene su... Podržavaju me skroz. Nemam nekih negativnih komentara. Kada je u pitanju odnos sa Zolom, znala sam ja šta će mi reći - da mi to nije trebalo, da je to moja najveća greška, ali me razumeju jer su videli da sam se zaljubila. Iskreno, sve su mi super rekli, stvarno su super komentari - kaže Nevena, koja kaže da o svom seksualnom odnosu sa Zolom još uvek nije pričala sa roditeljima.

- Nismo se još dotakli toga, ali nije im neka bruka, jedino im se ne sviđa to što sam ja, kao devojka, to dozvolila sebi.

Nevena se, inače, svojevremeno brinula za očevo zdravlje, kada ga je videla u novogodišnjoj poruci, a pitali smo je kako je sada.

Nije mi isti kao što je pre bio. Dosta je usporen, vidi se na njemu da nije zdravstveno isti kao što je bio. Bori se, trudi se, ali mi nije kao što je pre. Ne izgleda mi živahno kao ranije... Biće valjda dobro...

Tokom Neveninog učešća u "Zadruzi", u nekoliko navrata je od strane zadrugara, pretežno od Viki, pokrenuta priča da se ona bavi prostitucijom, što je uvek demantovala.

Moji roditelji to uopšte sa mnom nisu komentarisali, jer vrlo dobro poznaju svoje dete. Znaju ko sam, šta sam, šta radim, a šta ne radim - kaže Nevena, koja nije sigurna da li će podneti tužbu protiv Viktorije, koja ju je oklevetala.

Iskreno, ne znam šta da vam kažem, ne znam šta ću s tim. Izašla sam, u principu - koga boli uvo, ali opet... Ukoliko se ta priča s njene strane ponovo bude produbila, sigurno ću je tužiti.

Čuburac mi se nije javio! Tokom emisije, kada su stari zadrugari postavljali pitanje zadrugarima u Beloj kući, Nevena se iznenadila kada je čula da je čeka izvesni Čuburac, sa kojim je bila pre "Zadruge". Ipak, nije ju dočekao. - Čuburac Bane mi se nije javio, čula sam se sa mojima. Rekla mi je sestra da je davao neke izjave, pa je posle slao mojoj sestri i nudio pomoć. Videli smo se jednom u životu, dovezao me na razgovor i posle u karantin. Poljubili smo se jednom, ispalo je da je on ne znam ni ja šta!

Kako kaže, Viki joj je najveće razočaranje.

- Za mene je to definitivno ona. Klipove mi ljudi šalju, vidim da se mnoge stvari koje je iznela o sebi dovode u pitanje.

Zvaću Zolinu majku Bosa, Zolina majka, podržavala je njegovu vezu sa Nevenom, kojoj je više puta slala poklone, zbog čega će joj se ona i lično zahvaliti. - Nije me zvala, ali planiram da je ja zovem, da joj se zahvalim na stvarima, poklonima. Kontaktirala me je neka naša zajednička grupa, podrška. Nije me kontaktirala žena, ali planiram ja nju da kontaktiram sigurno, biće mi drago da je upoznam.

Autor: D.T.