URBANU SREDINU ZAMENILA MIRNIJOM LUKOM! Mira Banjac samo iz JEDNOG razloga odlučila da spakuje svoje stvari i zajedno sa naslednikom ode iz Beograda!

Odiše njen stil, u svakom kutku njenog doma!

Stan u samom centru Novog Sada, opremljen starinskim nameštajem, skupocenim umetninama i uspomenama na Zorana Radmilovića i Miku Antića je dom Mire Banjac. Glumica se svojevremeno u grad u kom je u mladosti živela iz Beograda preselila sa sinom Branislavom Jovanovićem, koji je teško podneo seldibu iz prestonice, navodno jer je u njoj već imao uređen profesionalni angažman. Želivši da ponovo oseti vojvođanski Mira je insistirala na preseljenju, a nekretninu je uredila po uzoru na onu koju je imala u Beogradu.

Stilski nameštaj u mahagoni boji krasi Mirinu trpezariju i dnevni boravak, dok sa zidova vise umetnička dela koja je ranijih godina oštrim okom birala. Težak život je imala Mira, otac ju je napustio u ranom detinjstvu, i sama se razvela te joj je osećaj porodice uvek falio, neizmerno joj je drago bilo kada je naslednik odlučio da nastavi život sa njom, brine o njoj i na kraju krajeva preseljenjem u Novi Sad, udovolji njenoj želji da užurbani život zameni daleko sporijim tempom. Dom Mire Banjac smešten je na odličnoj lokaciji odakle ona može da prošeta do pozorišta, galerija, ali i do pijace na kojoj je rado prodavci dočekuju. I dalje je i profesionalno vrlo aktivna, te priznaje da joj nije problem da odvoji sat vremena vožnje kako bi došla do Beograda učestvovala u projektima i prisustvovala premijerama. Mira je omiljena među glumicama stare garde, a svi načulje uši kada prepričava svoje dogodovštine sa Zoranom Radmilovićem i Mikom Antićem koji su joj bili česti gosti.

Autor: A. S.