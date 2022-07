Prvo otvorila dušu o ljubavnoj vezi sa pobednikom Zadruge 5, a onda morala da čuje njegov odgovor na najvažnije pitanje!

Bivša učesnica Zadruge Aleksandra Nikolić u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o ljubavi sa Dejanom Dragojevićem, sa kojim je romansu otpočela na velelepnom imanju, a nastavila je po završetku rijaliitja. Pored toga, Aleks se dotakla odnosa sa porodicom Dragojević, ali i onih koji su je razočarali.

- Razmišljala sam o tome kako će Dejanovi reagovati na mene. To mi je bila briga. Na početku sam imala sumnje i brige da li ćemo nastaviti vezu napolju i da li će njemu nešto pući u glavi da nastavimo napolju. Znala sam da ćemo biti zajedno napolju, malo smo se razdvojili, svako ima svoje obaveze. Kad nađem vremena idemo u Veternik i budemo malo kod njih. Ja bih ovim putem pozdravila Dejanovu porodicu, ništa loše mi nisu rekli, bili su preljubazni. Bila je prijatna i topla atmosfera u njihovoj kući, prelepo sam se kod njih osećala. Nije bio on još kod mene kući, ali upoznao je moju majku. Ona kao da više voli Dejana od mene, mene kritikuju... I sestra i majka. Prebacuju mi zbog nekih sutuacija sa Dejanom i zbog toga što sam nekim osobama koje su me ponižavale - ćutala. Nisam htela Dejan da se meša, da mu postavljam neki teret - rekla je Aleks u razgovoru sa reporterkom Katarinom Rogojević, a onda progovorila o tome da li je Dejan prihvatio njenu prošlost i sve ono što se o tome spekusalio.

- Pojedini zadrugari su predstavljali moju prošlost u Zadruzi kao da sam ne znam ni ja šta radila. Svako od nas ima prošlost. Dejan sve zna o meni, ne postoji stvar koju ne zna, nisam ga poznavala dobro... - rekla je Nikolićeva u ''Premijera - Vikend specijalu'' i otkrila da li je na pomolu svadba sa Dejanom u skorijoj budućnosti.

- Ne planiramo za sada nikakvu svadbu. Nećemo da planiramo da se to ne izjalovi. Jedino možemo da planiramo neko more i to je to. Hoćemo malo da se osamimo. Prelepo nam je. Kad smo bili u Zadruzi spremao mi je on da jedem i ja sam njemu. Htela sam da napravim ugođaj da nam bude lepo. Sve to što se pričalo za njegovu majku i porodicu, meni se to ništa ne poklapa po onome što ja vidim. I da mene neko ne prihvati, ja sam svesna sebe, osvestila sam se i demo dalje. Prihvatili su me takvu kakva jesam - priznaje Aleks i otkriva ko ju je razočarao.

- Dosta ljudi me je razočaralo. Ne bih komentarisala nikog specijalno. Neke klipove koje sam pregledala i neke stvari koje sam videla nemaju veze sa istinom. Ne bih ja nikoga komentarisala. Ja znam da su pojedini iznosili laži o meni. Ja sam mislila da mogu da budem prijatelj sa nekim, ali ne. Komentarisali su svašta, u suštini niko specijalno ne može da me razočara, jer me niko nije ni očarao - rekla je Aleksandra, a onda u programu uživo postavila pitanje Dejanu, koji je bio gost u studiju:

- Veverice, da li me voliš? I recite mu da mi nedostaje.

- Normalno da te volim, videćeš za pola sata - odgovorio joj je Dejan s osmehom na licu.

Autor: M.K.