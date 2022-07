OVOME SE NIJE NADALA! Dalila otkrila sa kakvim se problemom nosi u rodnom Šepku, fanovi dali svoj sud o svemu! (FOTO)

Nije joj lako jer je pretrpela mnogo stresa.

Dalila Dragojević pre dva dana došla je u svoju kuću u Gornjem Šepku nakon više od 10 meseci odsutva! Otac Huso dočekao ju je širom raširenih ruku, iako se pribojavala susreta i rekacije svojih najbližih.

I pored toga što su je njeni dočekali srdačno, Dalila ima novi problem. Naime, drugoplasirana učesnica "Zadruge 5" se požalila svojim pratiocima da ima poremećaj sna, odnosno insomniju, te da oka nije sklopila prethodne noći.

A kako je najčešći uzročnik ovog poremećaja stres, kom je rijaliti učesnica mesecima bila izložena, jasno je zbog čega ne može da spava.

- Pa naravno, šta ocekuješ? Da drugačije bude? Dopusti sebi da odboluješ sve to. Tu su uspomene, tu je život od 5 godina. Ti možeš da govoriš sve i svašta o tom odnosu, al' nije lako kad se to pokvari. Dopusti sebi i insomniju i tugu i prazninu i nedostajanje i sve što je u sklopu s tim. Kad ti se plače, plači, tuguj odtuguj. Mora to tako da bude, to što ponekad prikazuješ drugačiju sliku kao da je tebi sve top, to su faze preboljevanja, taj otpor na te bolne emocije, dopusti sebi....- napisala joj je jedna obožavateljka.

