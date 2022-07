Pevači, osim novogodišnje tezge, najviše vole letnju turneju. Najveće zvezde uvek su i najtraženije jer, iako imaju basnoslovne honorare, garantuju pune klubove.

Za njihove nastupe karte, i pored toga što su skuplje nego kada nastupaju njihove manje popularne kolege, planu u rekordnom roku.

Interesovanje za najjača imena je ogromno, ali su se u poslednje vreme pojavili i neki mlađi izvođači, poput Tee Tairović, koji zadovoljno trljaju ruke. Ona po nastupu uzme 5.000 evra, ali će tokom ove sezone odraditi više od 50 tezgi.

Rekorderka po visini honorara, kako tvrde vlasnici klubova, i dalje je Svetlana Ceca Ražnatović. Ona ne nastupa svakodnevno jer peva samo po najvećim klubovima i trgovima. Na Crnogorskom primorju to je najpopularnija diskoteka u Budvi, gde je ugovorila dva nastupa. Jedan je imala 17. jula, kada je došlo da je sluša 5.000 ljudi, dok je drugi zakazan za avgust. U njenom rasporedu do polovine avgusta od početka letnje sezone je 10 velikih koncerata, što znači da će ona samo od njih zaraditi pola miliona evra.

Jednu od najvećih cena honorara ima i Zdravko Čolić. On nastupa za 40.000 evra, a u njegovom letnjem rasporedu od druge polovine juna pa do sredine avgusta je osam nastupa. Ako ne zakaže još koji spektakl, do tada će povećati svoj račun za 320.000 evra. On će 24. jula imati nastup u Budvi, a ulaznica košta 25 evra, koliko iznosi i kad Ražnatovićka nastupa. Inače, kad gostuje u tom gradu, organizatori mu obezbeđuju apartman u luksuznom hotelu u kojem jedan dan košta 900 evra.

Isti smeštaj ima i Severina, koja će nedelju dana nakon Čole pevati u Budvi na istom mestu. Cena njenog nastupa je 30.000 evra, a kako je objavila na Instagramu, do 10. septembra imaće ih osam, tako da će zaraditi 240.000 evra. Ona želi ovo leto što više da provede sa sinom, pa se i dalje odmara na Korčuli.

Za njom po visini honorara sledi Aca Lukas, koji tokom leta ne staje. On će u ovoj sezoni imati čak 54 nastupa, a ako se uzme u obzir da mu je honorar 20.000 evra, Lukasu osmeh neće silaziti s lica. Veoma su angažovani i Saša Matić i Aco Pejović, a oni ne pevaju bez 15.000 evra. Milica Pavlović uzima između 10.000 i 12.000 evra, koliko i Aleksandra Prijović.

Seka Aleksić je ovog leta izuzetno tražena, a njen nastup ide od 8.000 do 10.000 evra. Nataša Bekvalac se uskoro vraća turneji, a njen honorar iznosi od 8.000 do 9.000 evra, koliko je bio i ranijih godina.

Gazde klubova kažu da su im ovog leta pun pogodak reperi. Zbog velike potražnje mnogi su podigli cene, ali, i pored toga, na njihovim nastupima nema igla gde da stane. Vojaž i Nući traže po 10.000 evra, a često nastupaju i zajedno, Džala i Buba su od 15.000 do 17.000 evra, Cobi 10.000 evra, dok grupa Crni Cerak zaradi čak 8.000 evra po nastupu.

Autor: P.R.