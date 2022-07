OSTALI U ŠOKU! Velikan srpskog glumišta Branko Cvejić preminuo je danas, a ovako su se od njega oprostile kolege!

Glumac Branko Cvejić napustio nas je danas u 75. godini nakon kratke bolesti. On je bio hitno hospitalizovan nakon što mu je pozlilo tokom probe u pozorištu, a iako je bio stabilno, bio je u veoma teškom stanju, te je nažalost, izgubio bitku

Ostaće upamćen po ulozi Baneta Bumbara u popularnoj seriji "Grlom u jagode" i kao kao Lister iz "Porodičnog blaga", dok ga se mnogi sećaju i po ulogama u ostvarenjima "Bela lađa", "Sinđelići", "Jagoda u supermarketu", "Biće bolje" i drugim.

Srpsko glumište zatekla je ova tužna vest, i svi su se vidno utučeni oprostili od dragog kolege:

Lidija Vukićević još uvek je zatečena tragičnom vešću:

- Ju, pa kad? Ne mogu da verujem! Mi smo radili seriju "Bolji život" zajedno, znala sam Branka kroz posao. Iskreno, nismo se previše družili, ali mi je veoma krivo što to čujem. U šoku sam od kad ste mi rekli, teško mi je. Baš sam zatečena, mnogo mi je žao.

I Seka Sablić tužna je zbog njegovog odlaska:

- Nisam znala ni da je bolestan, ja nisam u Beogradu odavno. Mnogo mi je žao, stvarno sam zaprepašćena.

Bule Goncić je ostao šokiran kada je saznao tužnu vest:

- Molim, ipak je preminuo?! Au! Zvali su me, ali nisam znao detalje njegovog stanja, čuo sam samo da je jako loše. Uhhh, baš mi je žao, mnogo mi je žao. Najiskrenije saučešće celoj porodici, a posebno njegovoj ženi! Cvejića sam poznavao jako dobro i dugo. U srcu svih nas će ostati sigurno po svojim mnogobrojnim velikim ulogama, ali on je bio mnogo veliki čovek i dobar prijatelj. Privatno je bio veliki laf, Pantiću ga sigurno po njegovoj šarmatnoj prirodi. Bio je divna osoba i duvan čovek za druženje. Setimo se samo sa koliko je šarma i duhovitosti igrao "Grlom u jagode".... Bio je ozbiljno šarmantna osoba, umetnik koji je vodio Jugoslovensko dramsko pozorište preko 12 godina, ako se ja dobro sećam.... Ne znam, zatekli ste me... Ovo je velika tuga i veliki gubitak - rekao je i dodao za Kurir:

- Divan glumac i kolega, uvek je bilo zadovoljstvo družiti se s njim, bio je posvećen pozorištu koje je voleo i svom Jugoslovenskom dramskom pozorištu koje je veoma uspešno vodio. Prvo uz Jovana Ćirilova, a onda kao direktor u teškim vremenima uspeo je da ostvari neke od najznačajnijih predstava. Dobri duh i simbol Beograda kao Bane Bumbar u "Grlom u jagode", Beograda naše mladosti - kaže glumac, prenosi "Kurir".

Milica Milša zauvek će ga pamtiti kao Baneta Bumbara:

- Mi smo se poslednji put videla pre oko godinu dana kada smo snimali “Junake našeg doba”. Za mene će on zauvek biti Bane Bumbar kao i za mnoge iz moje generacije. Naravno, pamtiću ga i po divnim ulogama i što je bio vrlo ljubazan. Kada sam se vraćala iz Skoplja, istovremeno je Jugoslovensko-dramsko pozorište tamo gostovalo, ja nisam imala kako da se vratim u Beograd, on je rekao: “Naravno, vratićeš se s nama autobusom”. Bio je zaista veoma ljubazan i sam se ponudio, da se ne mučim da tražim sama neki prevoz - kaže glumica za "Blic".

Podsetimo, glumcu je, kako su prenosili domaći mediji, pozlilo početkom jula tokom probe u JDP-u. Cvejić se nalazio u Kliničkom centru Srbije nakon komplikacija sa debelim crevom i vodom u plućima. Cvejić je još od ranije imao problem sa plućima, odnosno sa srcem. Inače, glumac je pre četiri godine imao operaciju na srcu. Doktori su mu tada uradili operaciju na srcu, te mu ugradili i bajpas.

Glumac Branko Cvejić (75) najpoznatiji je po ulozi Baneta Bumbara u seriji "Grlom u jagode", dok ga se mnogi sećaju i po ulogama u ostvarenjima "Bela lađa", "Sinđelići", "Jagoda u supermarketu", "Biće bolje" i drugim.



On je diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1969. godine i od tada je stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Osim što je igrao bio je i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta u periodu od 2002 do 2011. godine. Kao gost je igrao u Pozorištu Atelje 212 i Zvezdara teatru.

