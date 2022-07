OTKRIO JOJ JE INFORMACIJE O KIKINOJ SMRTI! Majka pokojne influenserke srela se sa Bakom Prasetom, on joj otkrio VAŽNO SAZNANJE!

Majka prerano preminule jutjuberke ne veruje da je njeno dete izvršilo samoubistvo.

Nataša Đukić, majka pokojne influenserke Kristine Kike Đukić (21), neutešna žena ne veruje da je Kika izvršila samoubistvo, već tvrdi da je ubijena! U pokušaju da sazna istinu čak je pozvala i Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, koji je predvodio hejtere koji su na društvenim mrežama linčovali mladu internet zvezdu.

- Pozvala sam Baku Praseta jer je izjavio da ima informacije u vezi sa Kikinom smrću i da je sve povezao i shvatio... Kad smo se videli, ispričao mi je o čemu se radi. Smatram da je njegovo saznanje veoma važno, ali zasad neću da otkrivam javnosti. Želim da naglasim da ga ne krivim za ćerkinu smrt! - priča Nataša i otkriva kako je protekao susret sa jutjuberom, kog neki krive za Kikino samoubistvo:

- Kad sam ga videla, rekla sam mu: "Ako te nisam ubila 2019. i 2020, neću ni danas. Ti si jedno đubre, koje je mnogo pametno i ume da zaradi novac." Dok smo pričali, ja sam plakala, i njemu je bilo veoma teško... To se videlo. On je privatno jedna osoba, a potpuno drugačija na Jutjubu, od kog zarađuje. Osećam da sve ovo ne radi iz neke koristi, već iskreno.

- Osam meseci ne spavam, ne jedem, u paklu sam... Tvrdim da Kika nikad ne bi izvršila samoubistvo. Nedostaju dva najvažnija dokaza, a to su njen dnevnik i snimak video-nadzora ispred zgrade. Takođe, policija mi nikad nije vratila Kikin mobilni telefon, iako je okončala istragu. Ako ima Boga, dokazaću da je moje dete ubijeno! Neko pokušava da zataška ovaj slučaj, ali to neću da dopustim. Angažovala sam advokata, koji će se pozabaviti Kikinim ubistvom! "Susret je za mene bio veoma težak i emotivan, ali njoj je bilo sigurno deset puta teže. Rekla mi je da je htela da me ubije zbog svađe s Kikom od pre tri godine! Kazala je da mi oprašta, ali da nikad neće zaboraviti. Rekla je da sam tada uticao na Kiku vrlo negativno psihički, ali da nisam odgovoran za njenu smrt, jer je istina skroz nešto drugo. Ne mogu dovoljno da joj se zahvalim što me je pitala da se vidimo. Pravda izađe na videlo, i tek će! Žena koja je u njenoj situaciji našla snage i ljubavi u srcu da mi oprosti zaslužuje moje doživotno poštovanje i zahvalnost - napisao je jutjuber.

Autor: Pink.rs