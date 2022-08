UŽIVAĆE ZA SVE PARE! Na OVOJ LUKS destinaciji letovaće Ceca, Anstasija i Veljko!

Pevačica će posle brojnih koncerata koje je imala na domaćem terenu i u regionu da ode na zasluženu pauzu.

Ceca Ražnatović će, naime, sa najbližima da uživa u svojoj vili pored mora.

Folk zvezda otputovaće uskoro sa ćerkom Anastasijom Ražnatović i sinom Veljkom na zajednički odmor na Kipar, kao što su to tradicionalno radili dok su oni bili klinci.

- Ceci na Kipru uvek uživa za sve pare, a tokom godina dosta je ulagala u svoju vilu kako bi imala sve što je potrebno za kavlitetan odmor. Tamo je po ceo dan na bazenu ili na plažama, a kad napuni baterije vraća se nazad, kao top spremna za poslovne obaveze - priča izvor.

Svetlana Ražnatović Ceca je nedavno ispričala da za nju ne važi fraza da se unuče voli više od dece jer ih ona sve voli podjednako.

- Čula sam priče - unuče se voli više od dece. To nije istina. Voli se podjednako, kao i deca, pričam iz ličnog iskustva. On je još mali. On je sada svima nama najzabavniji, najinteresantniji. Priča sve, sve upija od svakog od nas. Meni je sve isto, kako sam vodila Veljka i Anastasiju, tako sad vodim i njega. Uživam s njim jer mi je on potpuna relaksacija za mozak, tako da ću i dane godišnjeg odmora provesti baš s njim - kazala je ona za pomenut medij.

