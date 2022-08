VIŠE OD DVE DECENIJE SKRIVANA ISTINA UGLEDALA SVETLOST DANA: Merlin je napisao HIT 'Beograd', a evo kako je on završio kod Cece!

Između ostalog, pojasnila je da li je tačno da je pevala prateći vokal misici Dajani i kumi Viki Miljković, ko je na njenim albumima to isto radio, da li je od koleginica maznula hitove „ Vazduh koji dišem “ i „ Da li to ljubav pravi od nas slabiće “…

Portali pišu da si svojevremeno pevala prateći vokal Dajani Tripunović za pesmu „Vazduh koji dišem“.

– To nije tačno. Pesmu sam slučajno čula, a Dajanu tada nisam ni poznavala. Ona je snimila tu pesmu i meni se dopala na prvo slušanje. Tada su još bile kasete u prodaji. Njoj pesma nije prošla kod publike i ja sam otišla kod Marine Tucaković i njenog supruga Fute i tražila da obradim tu pesmu. Mislim da je to bilo 1993. Godinu dana kasnije sam je izdala. Moja publika je hit prihvatila i srećna sam što se i dan-danas peva i sluša.

Kome si ti pevala prateće vokale?

– Samo Viki Miljković za pesmu „Svadbe neće biti“. Ali to je bilo davno. Tačnije, 2007. godine.

Da li si kumi to i naplatila?

– Taman posla! To je na prijateljskoj osnovi. Pa meni je i Ana Bekuta pevala prateće vokale, kao i Mira Škorić, Goca Tržan, pa i Džej. To je drugarski i kolegijalno, pre svega. Ja u principu i sama sebi pevam prateće vokale. Ali da bi se dobila druga boja i da bi to zvučalo onako kako treba, onda se ubace glasovi koji bi najbolje zvučali za datu numeru.

Za koje pesme konkretno su ti kolege pevale prateće?

– Bekuta i Mira za pesmu „Da ne čuje zlo“, Goca za „Nevaljalu“, Maja Nikolić za „Šta još možeš da mi daš“, Maja iz Lune i Džej su pevali deo za „Oproštajnu večeru“. To su moji drugari i normalno je da sarađujemo i da jedni drugima pomažemo.

Da li je tačno da je pesma „Beograd“ bila namenjena tvojoj koleginici Vesni Zmijanac?

– To zaista ne znam. Za mene je Dino Merlin namenski uradio pesmu „Zaboravi“ i kad mi je odsvirao tu numeru, rekao je da ima jednu prelepu pesmu koja je rađena za duet. Ali pošto je tad bio sukob na Balkanu i on tog momenta nije mogao da peva o Beogradu, kazao mi je da samo ja imam tu specifičnu emociju i poklonio mi je tu pesmu. Ja sam prebacila pesmu koja je trebalo da bude duetska u solo izvođenje. To je cela istina. I pesmu „Žarila sam žar“ takođe je napisao Merlin. Imam tri njegove pesme.

Da li je tačno da je hit „Da li to ljubav pravi od nas slabiće“ napisana za Jami, a da si je ti maznula?

– Pričaju sve i svašta, a nikad me niko nije pitao šta je istina. Marina je rasprodavala taj album, a pošto sam ja uvek bila njen ekskluzivac, ponudili su mi da izaberem jer je pesma „Slabići“ rađena za mene. Pošto smo imali balade na tom albumu, stavili smo „Slabiće“ za sledeći album, u međuvremenu, radila je i album za Jami i ta pesma završi kod nje na albumu. Kad su oni rasprodavali pesme, dali su mi da odaberem šta želim da skinem s albuma i ja sam sa tog CD izabrala „Fatalnu ljubav“ i „Slabiće“.

Ispalo je da si ti otela tu pesmu.

– Ispalo je svašta, ali to nije istina. Ja sam uredno platila tu numeru.

Priča se i da si odbila da snimiš pesmu „Januar“, koja je završila kod Ane Nikolić.

– Eto, ni ta pesma nikada nije bila kod mene. Pisale su se budalaštine!

Da li postoji neka pesma koju si odbila, a kasnije je kod drugog izvođača postala hit?

– Ja sam preko 20 godina na estradi. Pesme mi rade namenski.

