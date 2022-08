NE MOGU DA SE SPASEM! Zoran Kalezić o borbi sa opakom bolešću, u jedno je siguran!

Nije lako pričati i o ovome.

Zoran Kalezić, pevač narodne muzike, bori se sa opakom bolešću. U intervjuu za "Balkan info" istakao je da ljudi u Crnoj Gori i Srbiji "gladni" novca, a da je on, sa druge strane, shvatio da novcem ne može vratiti svoje zdravlje.

- Nikako da zadovolje tu glad. Ja sam na vreme očima dušu napojio lepotom i shvatio šta je novac. A šta ja novcem mogu da kupim? Mogu da kupim par godina života. Borim se sa ovim kancerom, i onda malo da poboljšam neku terapiju. Ali ništa mnogo. Ne mogu da se spasem - rekao je Kalezić, pa objasnio da ne zna čemu služi taj novac i napominje da ne može da shvati da Crna Gora sa 600 i nešto hiljada stanovnika ne može lepo da živi.

Zoran je otkrio da je jedina zemlja u kojoj nije priznat kao umetnik upravo Crna Gora pod Dritanom Abazovićem.

Pitao sam ga da li može da odvoji pet minuta za mene. Poslao sam mu poruku preko tog njegovog saradnika. Želeo bih da popričam sa njim, pošto sam u teškoj situaciji. Nije se lako lečiti sa malim i jadnim penzijama. Ne žalim se ja, meni ne treba - istakao je pevač.

Govoreći o odnosima među ljudima, slavni pevač kaže da ne može da shvati šta se to desilo ljudima pa da su toliko izmanipulisani.

- U mom selu kad su izbori budu tri srpske zastave, pa pet crnogorskih. Ja ne mogu da shvatim ko je ubedio te ljude, braću, da drugačije zastave imaju na kućama. Ne znam šta se desilo sa ljudima da su toliko izmanipulisani. Kome je bilo potrebno to da mi nismo braća. Jesmo braća. Ne dam nikom da me odrodi od Beograda. Meni je lepo i na Cetinju i u Beogradu i u Vukovaru. Sad je popularno da smo izdajnici. Ja ne znam gde pripadam u Crnoj Gori – komita ili izdajnik ili legalan čovek. E, onda se ja vadim na to da sam američki državljanin - rekao je Kalezić.

