Pevač Saša Matić poznat je po tome da retko kada govori o svom privatnom životu. Međutim on je rešio da progovori o svojoj porodici, ćerkama, ali i planovima u nastavku karijere:

Pevač je naveo da ćerke vole da dolaze na njegove koncerte, a to do kada noću ostaju prepušta njihovoj majci.

- Vrlo često dolaze na moje koncerte. Čak me je ova mlađa pitala da li mogu da dođu na moj nastup. Ja sam joj rekao da ako misli da je to u redu, da dođe. Baš da dolazi u pola 2 noću sa 15 godina, nije uredu. Nemam ja razloga da proveravam kada one dolaze kući. Tu je mama, a ona je u kući Bič Božiji - rekao je pevač.

Dotakao se i njihovog muzičkog opredeljenja gde je naveo da nisu zagrejane muziku i da je to njemu uredu.

- Nisu one bile zagrejane uopšte za muziku. Prihvatio sam to da je njihov izbor i to je sasvim uredu. Da se bave muzikom na foru, to nikako. Što se tiče Cecine Anastasije ona to ne radi na foru, već stvarno lepo - rekao je pevač.

Kada je čuo da Anastasija Ražnatović sama piše pesme, pevač je rekao da bi voleo da joj iskoponuje muziku za njen tekst i da naprave duet.

- Zašto da ne i ja se bavim komponovanjem. To bi bilo baš dobro. Ako radi tekstove, neka napiše jedan, ja ću da uradim kompoziciju i da snimimo to. Možemo i da prodamo to, zašto da ne - rekao je pevač.

Otkrio je da sprema pesmu i sa Zeljkom Samardžićem.

- Jedna lepa, vesela pesmica. Vuče malo na prošla vremena. Željko i ja smo inače dobri prijatelji. Zovemo jedan drugog komšo, zato što on ima kuću u Dobroti, a ja sam tamo u Perastu. Od kada smo komšije na moru još smo se više zbližili - rekao je pevač.

