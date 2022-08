'ONA PROPADA!' Poznati reper isprozivao Kiju, a o Slobi rekao samo ovo!

Ups, ovo se neće svideti svima.

Nekadašnji učesnik "Zadruge" i reper, Nemanja Đerić Đekson otkrio je planove vezane za svoju svadbu, pa je naglasio da će na veselju pevati Sloba Radanović. On je potom uporedio prevača sa njegovom bivšom suprugom Kijom Kockar, pa su pale teške reči na njen račun

Reper Nemanja Đerić, poznatiji kao Đekson, otkrio je da, iako važi sa velikog zavodnika, ima nameru da se oženi i skrasi.

Hoću, sigurno. Kad okolnosti budu bile na mojoj strani. Uvek sam čekao da imam love, a sada kada se zaradila, fleksam. Što ne bih, sad kad imam love? Ali, nije ni to u pitanju, nego čekam da svi oko mene budu srećni i da moje dvorište bude savršeno, pa će onda doći na red i svadba. To će biti pravo ludilo! Biće novinara, slaviće se pod šatorima, a pevaće Sloba Radanović.

Reper je tada otkrio i u kakvim je odnosima sa Radanovićem, pa osuo paljbu po njegovoj bivšoj ženi, Kiji Kockar:

- Čujem se sa njim, naravno, Sloba je legendica. Sada ispada da hejtujem Kiju, a gotivim njega (smeh). Reći ću javno, on snimi pesmu, spot, peva i ne pravi naslove, a ona svaki put pre izbacivanja pesme ima naslove i skandale. Pre svake pesme koju je objavila, navodno je napravila neku dramu, dok Sloba okuplja 3.500 ljudi na nastupu, ljudi ga vole, devojka htela da me ostavi, gleda u Slobu i ne može da veruje kako peva (smeh). Svi su zaboravili na njegovu prevaru i "Zadrugu", jer gradi karijeru, dok ona plače. To ne radi samo ona, mnogo drugih pevačica to radi pre izbacivanja pesme, a ja niti se pojavljujem, niti pravim skandale, čak ni spot za pesmu nisam snimio, a sedmi sam na "trendingu" i imam dva miliona pregleda - rekao je Đekson, ali onda je morao i da napomene da nema ništa protiv Kije i da mu je čak i draga, ali samo kao prijatelj:

- Ona ima ukusa za muziku, gotivim je, ali samo kao prijatelja. To je taj kodeks, moj prijatelj je bio sa njim. Super je ona, slatka je, ali ponaša se kao neko ko je krenuo da propada, pa umesto da se fokusira i da napravi neki hit, ona pravi drame.

