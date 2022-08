'MALTRETIRALI SU ME I VREĐALI' Emotivna ispovest popularne jutjuberke - svi ste SMEJALI njenim klipovima, a sada otkriva kroz kakav PAKAO je prošla zbog njih!

Nije joj bilo lako!

Jutjub zvezda Ozana Pevec Marić svojim umetničkim imenom Princes Ozana skrenula je pažnju domaće javnosti. Ona je tada imala 11 godina i svi se sećaju njenog videa na kom je pravila tikvice i prosleđivala istoimeni recept.

Ona se pre nekoliko meseci ponovo vratila na velika vrata jutjub scene i otkrila kako je dosta ružnog o sebi videla i pročitala.

Svi znate ko sam. Svi ste pričali o meni, svi ste pisali komentare o meni. Sada sam ovde da stanem na kraj nekim stvarima jer je ipak prošlo12 godina. U to se vreme promenilo mnogo toga. U tih sam 12 godina pročitala mnogo stvari o sebi za koje nisam ni znala. Tu sam da kažem ono što je i ono što nije istina - započela je Ozana.

- Tada sam te videe snimala na nagovor bliske osobe. Nisam očekivala da će ih iko videti, trebali su biti samo zaporodicu i prijatelje. Na kraju ih je videla Hrvatska pa onda Balkan. Zbog tih sam videa prošla pakao. Maltretirali su me, vređali i slali baš ružne poruke iz ne znam kojeg razloga. Realno, nikome nisam ništa napravila. Snimala sam video kako se prave tikvice, kako vežbam, skačem u more – kaže ona i dodaje:

- Bila sam dete koje je čitalo jako ružne poruke od toga da se ubijem i da ne zaslužujem život. Mislim da to nije nešto što bi dete trebalo čitati. Da nisam imala oko sebe toliko ljudi koji su me podržavali, da nisam bila snažna, to je moglo završiti puno gore. Mogla sam sebi oduzeti život - rekla je Ozana.

Priznala je da komentare više ne čita, a sada će se ponovno okušati u snimanju. Iako, kaže da će malo pametnije birati teme.

Autor: P.R.