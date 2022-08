NOVA DRAMA! Peca neće da živi sa Majom, ona doživela NERVNI SLOM i napravila HAOS?!

Izvor blizak paru tvrdi da se ovo dogodilo!

Maja Marinković po svaku cenu želi da otpočne zajednički život s Pecom Raspopovićem, doskorašnjim vanbračnim suprugom njene najbolje prijateljice Aleksandre Subotić, ali on to vešto izbegava. Starleti smeta i to što njen dečko živi u Novom Sadu blizu bivše, dok je ona u Beogradu, pa povremeno, po dogovoru, odlazi kod njega. To joj nikako ne odgovara, pa je s Pecom poslednjih dana na krv i nož. To za Kurir potvrđuje Raspopovićev blizak prijatelj koji se druži s njima, a sticajem okolnosti prisustvovao je situaciji kada su se njih dvoje žestoko posvađali.

Peca je sad osetio na svojoj koži šta znači kad Maja poludi od besa, ljubomore i zna kako se svađa. Prisustvovao sam njihovom razgovoru nedavno i mogu da vam kažem da se sve treslo. Maja mu je očitala bukvicu samo tako. Moj drug ne želi da živi s njom, bar je zasad takva situacija, a ona insistira da budu non-stop zajedno. Smeta joj to što funkcionišu na dve lokacije. Raspopović je uglavnom u Novom Sadu i retko kad dolazi u Beograd, dok je Maja ovde, u prestonici, sa svojim tatom Radomirom Marinkovićem Takijem, koji ima zadatak da je drži na oku. Ja vama ne mogu da objasnim kako su sevale varnice. Maja je vikala na sav glas, a on je sklonio telefon od uha da mu ne probije bubnu opnu - priča sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, Raspopoviću nije bilo pravo što je Maja vikala na njega:

Sad je shvatio kako je bilo Marku Janjuševiću Janjušu u rijalitiju kad Maja izgubi kontrolu. Čini mi se da mu taj način ponašanja, kojim starleta želi da ga veže za sebe, ne odgovara. On je Aleksandru doveo u red, a kako će Marinkovićevu, to ne znam. Jako je nezgodna, ljuti se i traži da konstantno provode vreme zajedno. Peca ima mnogo obaveza, kako poslovnih, tako i privatnih, ali nema nameru da Maju prebacuje iz Beograda da živi s njim u Novom Sadu. Verujte mi da ni u ludilu ne bi to uradio. Video sam kako reaguje na njena insistiranja i od toga nema ništa. A da će biti još nesuglasica, biće ih, siguran sam. Tek će biti haosa, svađe i histerije jer Maja ima takvu narav, nezgodna je - zaključuje sagovornik.

