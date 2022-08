'NEK SKUPLJAJU MOJE OSTATKE' Bivša zadrugarka tvrdi da ju je Majin i Subotićkin Peca MUVAO i da je njegova RAK RANA!

Peca Raspopović, poznatiji kao Peca Vijagra, našao se u žiži javnosti kada je iza leđa svoje vanbračne supruge ušao u vezu sa Majom Marinković.

Da situacija bude jos bizarnija, starleta je ćerka njegovog dugogodišnjeg prijatelja Takija. Međutim, za njihovu ljubav, prepreke kao da ne postoje, te su nesmetano nastavili da uživaju daleko od očiju javnosti.

Bez obzira na sliku koju pokušavaju da prikažu u javnosti, postoje i oni koji smatraju da njihova veza, ipak ima rok trajanja jer je Peca poznat kao ženskaroš.

Bila bliska sa Aleksandrom

- Jako me je razočarala, pomerila je glavu kada sam je srela sa Pecom, a on je kao kukavica prebledeo. Možda je i provalila da on gaji simpatije prema meni, pa je zbog toga tako postupila, ko će ga znati šta je u pitanju, ali deluje da je ženska sujeta proradila. Ne znam šta joj je to značilo, uvek sam bila tu za nju i u prvom rijalitiju gde smo zajedno učestvovale, ali pored svega ja i dalje poštujem njenog oca Karađorđa - tvrdi Blondi.