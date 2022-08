OSMI DAN BORBE ZA ŽIVOT! Miljana Kulić pod stalnim nadzorom lekara, trpi užasne bolove, mnogo je uznemirena - evo novih informacija

Bivša učesnica "Zadruge" Miljana Kulić juče je iz niškog Kliničkog centra prebačena u Beograd. Ona se već osam dana bori za svoj život.

Miljana Kulić i dalje se bori sa komplikacijama koje su nastale kao posledica operacije smanjenja želuca u Turskoj. Njeno stanje i dalje nije stabilno, a prema rečima izvora koji je upućen u Miljanino zdravstveno stanje, rijaliti zvezda je i dalje na intenzivnoj nezi i trpi užasne bolove:

- Mnogo je uznemirena, negde gubi krv, i na intezivnoj nezi je. Ima užasne bolove u stomaku, otečena je i još uvek je na kiseoniku - rekao je kratko za Informer izvor blizak Miljani.

Podetimo, Miljani Kulić prevezena je iz KC Niš hitno u Klinički centar Srbije u Beogradu. Ona je trenutno u šok-sobi Urgentnog centra i trpi velike bolove. Kako je rekao Marko Đedović, koji se čuo sa Marijom, Miljana je morala da bude prebačena za Beograd!

- Danas su morali da je dovezu, videli su još jedan taj tromb. Miljana me je zvala usput da me pita da li će joj dati da zapali cigaretu. Rekao sam joj da to ne sme da radi - istakao je Marko Đedović u Novom jutru sa Jovanom Jeremić, dok je sinoć za Pink.rs ispričao najnovije detalje, koje je saznao od Miljanine majke Marije.

Video sam se malopre sa Marijom. Nije tačno da Miljana gubi krv. Koliko sam upućen i koliko mi je Marija rekla, Miljanini nalazi su isti kao u Nišu, što zapravo znači da se stanje ne pogoršava. Svi u Kliničkom centru brinu o njoj, sve je urađeno od analiza koje su bile potrebne. Miljana je u istom stanju, dakle - ne pogoršava se, već je stabilno - rekao je Marko za Pink.rs.

Autor: D.T.